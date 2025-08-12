טרגדיה במקווה: גבר מחולון טבע למוות לאחר שאיבד את הכרתו

טרגדיה התרחשה היום (שלישי) בשעות הערב במקווה טהרה ברחוב מפרץ שלמה בחולון, כאשר גבר איבד את הכרתו בזמן שטבל במים. עוברי אורח שהבחינו בו שוקע הזעיקו את כוחות ההצלה.

צוותי איחוד הצלה ומד"א שהגיעו למקום החלו מיד בביצוע פעולות החייאה, – אך למרות מאמצים ממושכים, חייו של הגבר לא הצליחו להינצל.

אברהם סמאורה, יוסף גבאי ודוד ישר, חובשי איחוד הצלה, סיפרו:

"נמסר לנו בזירה כי הוא נמשה מהמים ללא הכרה. ביצענו בו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הצער, בסופן נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

מזק״א נמסר כי מתנדבי הארגון הוזעקו לרחוב מפרץ שלמה בעיר חולון בעקבות דיווח על גבר כבן 43 שטבע למוות במקווה טהרה בעיר, לאחר שכוחות ההצלה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום.

משה ינאי מצוות חולון ויוחנן עיני מתנדבי זק״א שמטפלים בזירה מוסיפים :

מוקד זק״א (1223) הזניק אותנו והגענו לזירת האירוע, מדובר בגבר שטבע ולאחר מספר שעות הבלן איתר את האיש בתוך המקווה כשהוא מחוסר הכרה ולמרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו במקום.

בסיוע מתנדבים נוספים מזק״א דאגנו לכבוד הנפטר וסייענו לחוקרי המז״פ שפעלו בזירה. הגופה תועבר להמשך בדיקה וטיפול במכון לרפואה משפטית.