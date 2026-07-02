ניסיון הברחה מתוחכם סוכל היום (חמישי) בבית הסוהר 'צלמון', כאשר לוחמי הכליאה איתרו חומר החשוד כסם מסוכן שהוסלק בתוך פריט לבוש שהובא עבור אסיר.

החומר התגלה במהלך בדיקה שגרתית, כשהוא תפור בדופן כפולה של הבגד בצורה שנועדה להסתיר אותו מעיני הבודקים.

על פי הנמסר משירות בתי הסוהר, הגילוי בוצע במהלך ביקור שגרתי, טרם הכנסת הציוד לידי האסיר. הסוהרים, שפעלו במסגרת נהלי הבטיחות המחמירים במתקן, הבחינו בחריגה בבדיקת פריט הלבוש והמשיכו לבדיקה מעמיקה שחשפה את החומר המוסלק.

מיד עם תפיסת הממצא, עוכבה המבקרת שהגיעה לבקר את בנה הכלוא במתקן. היא הועברה לטיפול כוחות משטרת ישראל להמשך חקירה בחשד לניסיון הברחת חומרים אסורים למתקן כליאה. במקביל, הועמד האסיר לדין משמעתי בשל המעורבות בניסיון ההברחה.

אירוע זה מצטרף לשורה של ניסיונות הברחה שסוכלו בחודשים האחרונים במתקני הכליאה ברחבי הארץ. רק לפני מספר שבועות נחשף ניסיון הברחה באמצעות רחפן שנשא חבלה ונשק, ובמקרה נוסף נתפסו אמצעי תקיפה מאולתרים וכלים חדים במהלך פעילות מבצעית בבית הסוהר 'דקל'.

שירות בתי הסוהר הדגיש כי "הפעילות המבצעית, הטכנולוגית והמודיעינית תימשך בנחישות לסיכול ניסיונות החדרת חומרים אסורים לבתי הסוהר". הגורמים במערכת הכליאה מציינים כי ניסיונות ההברחה הולכים ונעשים מתוחכמים יותר, ודורשים ערנות מתמדת מצד לוחמי הכליאה.

כידוע, שב"ס מפעיל מערך רב-שכבתי לסיכול הברחות, הכולל בדיקות פיזיות, שימוש בכלבי הרחה, מצלמות אבטחה ומערכות טכנולוגיות מתקדמות. המקרה הנוכחי מדגים את חשיבות הבדיקות השגרתיות ואת מקצועיות הסוהרים באיתור ניסיונות הברחה מתוחכמים.