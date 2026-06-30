"קפץ לי על הצוואר": שורד השבי נפרד מהמחבל שירק לו לתוך הפה

שורד השבי רום ברסלבסקי, שחולץ לפני קרוב לשנה משבי חמאס ברצועת עזה, הגיב היום (שלישי) בצורה נחרצת ומרגשת לחיסולו של טלאל עבד אלעאל, המכונה "אבו יוסוף" - מי ששימש כמפקד חוליית המחבלים שהחזיקה בו במשך שנה שלמה. היום צה"ל הודיע על חיסול המחבל.

בסטורי שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, שיתף ברסלבסקי את רגשותיו הקשים לצד תמונתו של המחבל המחוסל, וגולל בפני עוקביו את הזוועות שחווה תחת פיקודו הישיר של האיש שהיווה עבורו סמל לרוע במהלך ימיו האפלים בשבי.

ברסלבסקי פתח את דבריו בהודיה נרגשת לצה"ל ולכוחות הביטחון על סגירת המעגל המהירה והורדת המחבל מהבמה. "תודה לצה״ל לשב״כ ולכוחות הביטחון ולחיילינו הגיבורים מאוד", כתב ברסלבסקי. "נקמתם את הנקמה שלי. רק עכשיו אני יכול להגיד במאה אחוז - אני ניצחתי".

בהמשך עבר ברסלבסקי לתאר בצורה ישירה את הדמות שעמדה מולו בשבי, תוך שהוא חושף את פניו של המפקד האכזרי. "השהיד המפקד... לך לעזאזל", כתב והוסיף: "זה טלאל עבד אלעאל. או כמו שאני מכיר אותו - אבו יוסוף. זה הבן אדם שהיה במשקל 100 קילוגרם וקפץ לי על הצוואר שאני בתת תזונה. זה הפנים שלו. זה היד שלו, זה הוא. זה הבן אדם שהכריח אותי כשאני קשור ידיים ורגליים עם חבלות על הגוף קרוב מאוד למוות שלי - לפתוח את הפה שלי וירק לי לתוכו".