אחרי הסערה

דודי אמסלם במליאה: "באה בן ארי, הלכה להשתנקר, מלשינה קטנה"

בנאום סוער במליאת הכנסת התייחס השר דודי אמסלם לסערה שנוצרה בעקבות דבריו לפני כשבועיים למירב בן ארי. הוא גם הגיב להצעת החוק של יאיר לפיד לשלול זכות הצבעה ממי שלא מתגייס: "אז למי נשאר לצביע? שקפלן יצביע!" (בכנסת VOD)

אמסלם במליאה (צילום: באדיבות דוברות הכנסת)

השר המקשר בין הממשלה לכנסת דודי אמסלם מהליכוד, התייחס בנאומו היום (שני) במליאת הכנסת, לסערה שנוצרה בעקבות דבריו למירב בן ארי לפני כשבועיים.

"באה בן ארי, הלכה להשתנקר, מלשינה קטנה", הוא אמר. "זה בסדר. אבל כשדוד אמסלם עולה ואומר לה 'תצחצחי את הנעליים' של לפיד, בגלל שכולכם שוואישים, אז פתאום כל הנשים, ארגוני הנשים, אולפנים..."

הוא הוסיף: "דרך אגב אצלנו בימין אין ארגוני נשים, יודע למה? אצלנו יש הלכה, ובהלכה כתוב שאדם מחויב לכבד את אשתו יותר מגופו ומי שלא עושה את זה - זה בינו לבין בוראו".

בשלב אחר בנאומו התייחס להצעה של לפיד, אותה השמיע בכנסת בשבוע שעבר, ולפיה מי שלא מתגייס לא יוכל להצביע בבחירות.

"הם אנשים גזענים, מתנשאים, אנטי דמוקרטים", הטיח אמסלם. "כל רעיון הכי הזוי שאנחנו לא חושבים עליו - הם מסוגלים להוציא אותו לפועל. אל תזלזלו בזה. כי הם אנשים מסוכנים.

"ולכן אני אומר שהוא מתכוון למה שהוא אומר. שאלתי את עצמי: ומה יעשו הנשים הדרוזיות, אולי גם להן לא ניתן להצביע, הרי הן לא בצבא?

ומה עם הנשים הדתיות? בוודאי לא לערבים כולם, נשים וגברים. ומי ישאר להצביע? הרי אנחנו לא יודעים מה להצביע, אנחנו נחותים. אז קפלן יצביע!"

