תפיסת ביצים מוברחות ( צילום: : המועצה לענף הלול ודוברות המשטרה. )

במבצע ממוקד שנערך הלילה (א’) על ידי שוטרי תחנת חברון במרחב יהודה של מחוז ש"י, בשיתוף המועצה לענף הלול, אותרה ונעצרה בוואדי ערה משאית שהבריחה ביצים לא חתומות משטחי הרשות הפלסטינית אל שטח ישראל – בניגוד לחוק וללא כל פיקוח.

בבדיקת המשאית נמצאו 12 משטחים ובהם 3,456 תבניות ביצים – סך הכול 103,680 ביצים – שהוברחו ללא חתימה וללא פיקוח וטרינרי. הסחורה הוחרמה והושמדה במקום בהתאם לנהלים, והנהג הועבר לחקירה.

