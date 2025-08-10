במבצע ממוקד שנערך הלילה (א’) על ידי שוטרי תחנת חברון במרחב יהודה של מחוז ש"י, בשיתוף המועצה לענף הלול, אותרה ונעצרה בוואדי ערה משאית שהבריחה ביצים לא חתומות משטחי הרשות הפלסטינית אל שטח ישראל – בניגוד לחוק וללא כל פיקוח.
בבדיקת המשאית נמצאו 12 משטחים ובהם 3,456 תבניות ביצים – סך הכול 103,680 ביצים – שהוברחו ללא חתימה וללא פיקוח וטרינרי. הסחורה הוחרמה והושמדה במקום בהתאם לנהלים, והנהג הועבר לחקירה.
אורי דרזי, מנהל אגף הפיקוח במועצה לענף הלול, מסר:
"מדובר בעוד תפיסה משמעותית של ביצים שהוברחו ללא כל פיקוח וחתימה, ובכך היו עלולות לסכן את בריאות הציבור. המועצה תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי ניסיונות להחדיר לשוק ביצים שאינן עומדות בתקנים, כדי להבטיח שצרכני ישראל יקבלו מוצר בטוח ואיכותי".
במשטרת מחוז ש"י ובמועצה לענף הלול מדגישים כי ימשיכו לפעול בשיתוף כלל גורמי האכיפה נגד הברחות מזון לא מפוקח, המהוות סכנה בריאותית, ולמצות את הדין עם המעורבים.
0 תגובות