הפקת לקחים: העיר שבה זמן ההתגוננות באזעקה התארך פי שלושה

החל מהיום (ראשון), תושבי העיר אילת בדרום הארץ והיישובים הסמוכים ייהנו מזמן התגוננות ממושך משמעותית בעת הישמע אזעקה. פיקוד העורף הודיע כי בתום תהליך מקצועי ומבצעי רחב היקף, הוחלט להאריך את זמן הכניסה למרחבים המוגנים באזור מ-30 שניות לדקה וחצי.

השינוי, שנכנס לתוקף באופן מיידי, חל על העיר אילת, קיבוץ אילות ואזור התעשייה שחורת, והוא מהווה בשורה משמעותית עבור אלפי התושבים והתיירים השוהים באזור, במיוחד בימים אלו של תקופת חג הפסח בהם העיר הדרומית מאוכלסת בהמוני מבקרים.

ההחלטה על הארכת זמן ההתגוננות אינה מקרית, אלא פרי עבודה של צוות מומחים מיוחד שהוקם בפיקוד העורף בשיתוף פעולה הדוק עם פיקוד הדרום וחיל האוויר. הצוות בחן לעומק את המערכות הטכנולוגיות והיכולות המבצעיות, וביצע סדרת התאמות שאפשרו את השילוש של זמן ההתרעה. המטרה המרכזית שעמדה לנגד עיני מקבלי ההחלטות היא שיפור היכולת של האזרחים להגיע למרחב מוגן בצורה בטוחה ושקולה יותר, תוך שמירה מקסימלית על חיי אדם וצמצום הלחץ המופעל על הציבור בזמן חירום. כך נמסר.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, הציג את השינוי לראש עיריית אילת אלי לנקרי ולראש המועצה האזורית חבל אילות חנן גינת, והדגיש כי מדובר בתוצר של תהליכי למידה ושיפור מתמשכים המתקיימים לאורך כל חודשי המלחמה. לפי גורמים בפיקוד, המהלך נועד להעניק מענה מדויק יותר לאיומים המשתנים באזור הדרום, תוך ניצול טכנולוגיות גילוי וזיהוי מתקדמות המאפשרות מתן התרעה מוקדמת יותר מבעבר.

עבור הגולש הממוצע חשוב להבין כי זמן התגוננות הוא פרק הזמן שחולף מרגע הישמע האזעקה ועד לנפילה המשוערת או היירוט. הארכת הזמן ל-90 שניות מעניקה מרווח נשימה קריטי, במיוחד עבור אוכלוסיות מבוגרות, משפחות עם ילדים קטנים ואנשים עם מוגבלויות, שעד כה נדרשו להגיע למקלט בחצי דקה בלבד – משימה שהייתה לעיתים בלתי אפשרית. בפיקוד העורף מבהירים כי למרות ההקלה בזמן, הציבור נדרש להמשיך ולהישמע להנחיות באדיקות ולהיכנס למרחב המוגן מיד עם הישמע האזעקה, שכן מדובר בצעד מציל חיים.

עיריית אילת מסרה היום כי ראש העירייה אלי לנקרי אמר: ״אני מברך על הבחינה המקצועית ועל ההחלטה שמאפשרת לתושבי אילת ואורחיה יותר זמן להגיע בבטחה למרחב המוגן. נמשיך לפעול יחד עם כלל הגורמים כדי להבטיח את ביטחון תושבי אילת ואורחיה".

עוד ציינה העירייה כי "יחד עם זאת חשוב לדעת, שזמן ההתגוננות הוארך רק בעת ירי טילים. בעת ירי כלי טיס עוין (כטב״מ), לא תינתן הנחיה מקדימה וההתגוננות צריכה להיות במהירות האפשרית. עוד יצוין, כי מתחילת המלחמה כל המקלטים הציבוריים פתוחים וכך גם המרחבים המוגנים בבתי הספר.

"מדיניות ההתגוננות באילת נותרה ללא שינוי, לפיה התקהלות מותרת עד 50 איש בקרבת מרחב מוגן. השהיה בחופים אסורה. מהציבור נדרש לפעול על פי ההנחיות ולשמור על משמעת עצמית ואחריות אישית. נציגי נפת אדום של פיקוד העורף ממשיכים לקיים הסברה במרחבים הציבוריים ולחדד את ההנחיות בפני הנופשים בעיר בדגש על השינוי בזמן ההתגוננות".