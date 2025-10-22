כיכר השבת
הלב חזר לפעום בנס

פעולות החייאה בקשיש בן 70 שנחנק תוך כדי ארוחה, מצבו קשה

חובשים ופרמדיקים הוזעקו לאשקלון, לביתו של קשיש כבן 70 שנחנק תוך כדי ארוחה. הללו פתחו בפעולות החייאה ובסיומן, אחרי שחזר לנשום באורח נס, פונה לבית החולים במצב קשה (בארץ)

הזירה באשקלון (צילום: דוברות איחוד הצלה)

אדם כבן 70 תושב אשקלון בדרום הארץ פונה הערב (רביעי) לבית החולים ברזילי בעיר, במצב קשה, לאחר שנחנק בארוחת ערב.

זה קרה בשעות ערב. האיש איבד את הכרתו והפסיק לנשום. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה הוזעקו לזירה ופתחו בפעולות החייאה.

באורח נס, כעבור מספר ניסיונות החייאה, שב ליבו של האיש לפעום. הוא פונה כאמור לבית החולים.

חנן קדוש חובש באיחוד הצלה מסר: "נמסר לנו מבני המשפחה שלו כי הוא נחנק תוך כדי ארוחה משפחתית ואיבד את הכרתו, בסיוע חובשים נוספים ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר שבאורח נס ליבו שב לפעום הוא פונה במצב קשה לבית החולים 'ברזילי'. כמו כן הענקתי סיוע כאיש חוסן של איחוד הצלה עקב אופי האירוע".

מוקדם יותר היום דווח על אירוע רפואי נוסף באשקלון, בו פונה צעיר בן 19 לבית החולים ברזילי עם חבלה בבטן ובגפיים בעקבות חבלה.

זה קרה מעט לאחר השעה 16:00 בצהרים, כאשר בן ה-19 החליק מקורקינט חשמלי ברחוב שמעון פרס בעיר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו אל בית החולים.

