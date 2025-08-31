האברך שחזר לחיים אחרי אירוע מוחי: "הכולל נתן לי חיים"

לפני כחודש וחצי עבר שמואל, אברך מכולל 'תפארת זקנים לוי יצחק' בקריית גת - המיועד לאברכים בגיל השלישי ואחרי פנסיה, אירוע מוחי.

אחרי תקופת שיקום, הוא חזר לחיים - וחזר גם לספסל הלימודים.

כששב לכולל, התרגש שמואל ואמר: "הכולל נותן לי חיים, איך אפשר לפספס אפילו יום אחד?".

הרב צפניה, ראש הכולל, שמר עבורו את תעודת ההוקרה מהאירוע השנתי של 'תפארת זקנים לוי יצחק', שנערך ביום חמישי שעבר בבנייני האומה, בהשתתפות אלפי האברכים, והעניק לו אותה ברגע מרגש במיוחד.

כולל 'תפארת זקנים לוי יצחק' הוקם לפני למעלה מארבעים שנה על ידי הרבי מליובאוויטש, לזכרו של אביו, המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון. בכולל לומדים אלפי אברכים במעל מאה כוללים הפרוסים ברחבי הארץ.

במהלך האירוע, נשאו בפניהם רבנים ונכבדים, שעודדו את בני הגיל השלישי, על התמדתם בלימוד התורה, ללא הפרעות ודאגות.

בין הדוברים היו הראשל"צ הרב משה שלמה עמאר, מנהל כולל חב"ד הרב שלום דוכמן, המרצה והשליח הרב שניאור אשכנזי ואיש העסקים לוי לבייב, השותף בתמיכת הכוללים, שחזר לרגעי הלימוד של אביו, הרב אור אבנר, במחתרת בבוכרה, בימים ההם.