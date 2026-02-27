ירושלים: כוחות ההצלה ביצעו פעולות החייאה בגבר כבן 80 שהתמוטט ואיבד את הכרתו ברחוב יוסף בן מתתיהו בשכונת מקור ברוך בעיר, ולאחר מאמצים הצליחו להשיב את הדופק והוא פונה לבית החולים במצב קשה.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה ומתנדבי מד״א - ‘צוות הצלה’ הוזעקו למקום בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט בכניסה לבניין מגורים. עם הגעתם מצאו את הקשיש מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שלדברי עוברי אורח התמוטט באופן פתאומי.

חובשי איחוד הצלה מרדכי בן יאיר, נתן אלמקייס ואבי ארנטרוי, שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: “מדובר בקשיש שאיבד את הכרתו ברחוב. בסיוע חובשים נוספים ביצענו בו פעולות החייאה, ולאחר שמרבה הנס שב ליבו לפעום הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים כשהוא במצב קשה”.

מתנדבי ‘צוות הצלה’, פיני וויס ואברהם נעמד, סיפרו: “כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 80 מוטל בכניסה לבניין מגורים, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד״א התחלנו מיידית לבצע בו פעולות החייאה מתקדמות, הכוללות עיסויי לב והנשמות, ובחסדי שמיים ליבו שב לפעום”.

לאחר חזרת הדופק פונה הקשיש על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א לבית החולים שערי צדק בעיר, להמשך טיפול בחדר הטראומה, כשהוא במצב קשה.