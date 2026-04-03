פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום נוסף נגד מקדאד נאטור (47), תושב קלנסווה, המייחס לו עבירות ביטחוניות של מגע עם סוכן חוץ, ריגול והשמדת ראיות.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד משה יחזקאל מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), נאטור עבד במשך שנים כמתורגמן לשפת הסימנים עבור גופים ממלכתיים, בהם משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות השופטת והביטוח הלאומי.

מהחקירה המשותפת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר מרכז עולה כי בשנת 2025, לאחר שפנה לערוץ "אלג'זירה" בחיפוש עבודה, הופנה לגורם שפעל מטעם מודיעין זר. אותו גורם גייס אותו לביצוע משימות ולהפעלת עמוד חדשותי שנועד להדהד מסרים המשרתים את האויב – תמורת תשלום חודשי.

במהלך שנת 2025 יצר הנאשם קשר עם גורם שהציג עצמו בכינוי "אבו עלי", אשר הציע לו תשלום חודשי בתמורה לפרסום תכנים בערוץ טלגרם. למרות שחשד כי מדובר בגורם עוין או כזה הפועל מטעם מדינת אויב, בחר נאטור להמשיך ולשתף פעולה עמו – גם במהלך מבצע "שאגת הארי".

מכתב האישום עולה, כי הסוכן הפעיל את נאטור להעברת מידע שוטף מתוך ישראל, לרבות מידע הנוגע למצב הבטחוני, למורל האוכלוסייה, לנזקי ירי טילים, לתשתיות אזרחיות ואף למצב שירותים חיוניים כמו מים, חשמל ואינטרנט.

בין היתר, הוא שלח לסוכן דיווחים בדבר מציאת שרידי תחמושת בגליל העליון כתוצאה מירי טילים, בצירוף תמונות; הודעת פיקוד העורף בדבר סיום האירוע באזורים שונים ברחבי הארץ; טיפול משטרת ישראל בזירת נפילה אשר גרמה לנזק חמור; זיהוי והפלת רחפן עוין בנהריה ומידע נוסף.

בנוסף, נדרש להכין דוחות יומיים מפורטים בנושאים שונים הנוגעים להתנהלות החיים האזרחיים בישראל בזמן לחימה, וכן התבקש לגשת פיזית לבתי חולים הסמוכים לאזור פגיעות הטילים ולעדכן אודות מספר הפצועים וההרוגים.

לאחר שהסוכן התריע בפני נאטור כי חלק מהמידע שהוא מעביר כבר פורסם בתקשורת, הוא הביע נכונות להרחיב את פעילותו, בין היתר באמצעות פנייה לאנשים נוספים לצורך השגת מידע שלא פורסם.

במהלך הקשר, פעל נאטור באופן שיטתי להסתיר את פעילותו, מחק התכתבויות, השתמש בחשבון טלגרם אנונימי, וניהול השיח ביניהם באמצעות פונקציית "הודעות שמורות", באופן שנועד להסוות את עצם קיום הקשר ולהקשות על חשיפתו.

החקירה נוהלה על ידי שירות הביטחון הכללי וימ"ר מרכז. הפרקליטות מבקשת לעצור את נאטור עד תום ההליכים, וציינה כי מעשיו – שבוצעו תוך שיתוף פעולה עם גורם עוין בזמן מלחמה – מעידים על מסוכנות ממשית לביטחון המדינה.