מזג אוויר סוער | ארכיון ( צילום: יונתן זינדל - פלאש 90 )

ישראל נמצאת בעיצומו של שיא החורף, כאשר הטמפרטורות צנחו לרמות נמוכות במיוחד והרוחות המזרחיות מתחזקות. על פי תחזית השירות המטאורולוגי, הקור החריג צפוי להימשך במשך הימים הקרובים, עם דגש על אזורי ההרים והעמקים.

היום (רביעי) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, כאשר בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות במיוחד. הטמפרטורות לא צפויות לעלות באופן ניכר, והקור יורגש במיוחד באזורי ההרים. בלילה צפויות רוחות מזרחיות חזקות במיוחד בעיקר בצפון הארץ ובהרים. הטמפרטורות הצפויות היום מעידות על הקור החריג: בירושלים ובצפת צפויות רק 3 מעלות בלילה, עם טמפרטורות מקסימליות של 10 ו-8 מעלות בהתאמה. גם בטבריה הטמפרטורה תרד ל-6 מעלות בלילה. במרכז הארץ המצב מעט טוב יותר, כאשר בתל אביב צפויות 6-16 מעלות, ובבאר שבע 5-14 מעלות. כידוע, בימים האחרונים חלה ירידה חדה בטמפרטורות, והן נמוכות מהרגיל לעונה. קיים חשש מקרה בהרים ובעמקים, במיוחד במהלך שעות הלילה. השירות המטאורולוגי מזהיר כי במהלך הלילה יחלו לנשב רוחות מזרחיות שיתחזקו בהדרגה בהרי הצפון והמרכז.

הכינרת ( צילום: יהודה ג )

מחר (חמישי) צפוי להיות מעונן בדרך כלל, כאשר יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות במיוחד בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן אובך וגשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.

ביום שישי צפוי להיות מעונן חלקית, עם עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ. ייתכן גשם מקומי. בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית, עם גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכנו סופות רעמים יחידות, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.

התושבים מתבקשים להיערך לתנאי מזג האוויר הקשים, במיוחד בשעות הלילה והבוקר המוקדמות. מומלץ להתחמם כראוי ולהימנע משהייה ממושכת בחוץ בשעות הקרות ביותר. כפי שדווח קודם לכן, מערכת הגשמים הסוערת שפקדה את הארץ בימים האחרונים החלה להיחלש, אך הקור עדיין מורגש.