עם חשש לשטפונות

גל חום קיצוני ושבירת שיאים היסטוריים: מה שצפוי מירושלים ועד בקעת הירדן

גל החום שהחל בסוף השבוע יתחזק בימים הקרובים ויגיע לשיאו בשלישי וברביעי, עם טמפרטורות חריגות של עד 51 מעלות בבקעת הירדן ו־48–49 מעלות בעמקי המזרח ובכינרת | בירושלים ובצפת צפויות 41 מעלות (בארץ)

חם בירושלים (צילום: יהודה גל)

גל החום שהחל בסוף השבוע יגיע לשיאו באמצע השבוע הקרוב וצפוי לשבור שיאים בני עשרות שנים.

לדברי מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, ביום שלישי וברביעי יירשמו טמפרטורות חריגות במיוחד בפנים הארץ ובמזרח – עם 48–49 מעלות בעמקי המזרח ובכינרת, ו־50–51 מעלות בבקעת הירדן.

מדובר בנתונים שלא נמדדו בעבר באזור. בירושלים ובצפת צפויות 41 מעלות, וגם בגליל העליון ובגולן ייתכן שיישברו שיאים מקומיים.

נחלי הנגב (צילום: הדס פרוש, פלאש 90)

באזור החוף והשפלה תמתן השפעת הים התיכון את עומסי החום, אך בעמקים, בבקעת הירדן ובאזור אילת ישררו תנאים קיצוניים. הלחות הגבוהה צפויה להיות חריגה אף היא, עם חדירה של אוויר טרופי מדרום.

בין יום שני לרביעי בצהריים קיים סיכוי לסופות רעמים וגשמים בנגב הדרומי והמרכזי.

השילוב בין גשמים לפרצי רוח שעשויים להגיע ל־100 קמ"ש עלול לגרום לשיטפונות מסוכנים בנחלי הנגב. השירות המטאורולוגי מתכוון לפרסם בימים הקרובים אזהרות רשמיות לציבור, לקראת הקיצוני.

מחר (ראשון) – חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף, עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח.

