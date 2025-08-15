התחזית: גל החום הקיצוני מתפוגג; ירידה ניכרת בטמפרטורות

( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

גל החום הכבד שפקד את ישראל בשבוע האחרון מתחיל לדעוך, אך היום (שישי) עדיין ישררו טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ההקלה תורגש תחילה בהרים ובפנים הארץ, שם תירשם ירידה מסוימת בטמפרטורות. הלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.