התחזית: גל החום הקיצוני מתפוגג; ירידה ניכרת בטמפרטורות

גל החום הכבד שפקד את ישראל בשבוע האחרון מתחיל לדעוך, אך היום (שישי) עדיין ישררו טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ההקלה תורגש תחילה בהרים ובפנים הארץ, שם תירשם ירידה מסוימת בטמפרטורות. הלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
מחר (שבת) צפויה ירידה משמעותית בטמפרטורות בכל רחבי הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. עומסי החום יפחתו באופן ניכר, והתחושה תהיה נוחה יותר. בימים ראשון ושני תימשך מגמת ההתקררות הקלה, עם עומסי חום מתונים יחסית לעונה.
על פי הנתונים, גל החום הנוכחי היה מהקשים שנמדדו בישראל, ושבר שיאים במספר תחנות מדידה. בקיבוץ גילגל שבבקעת הירדן נרשמו השבוע 49.7 מעלות צלזיוס – שיא שנשבר מספר פעמים בימים האחרונים. שלשום נמדדה בגילגל גם רמת אי נוחות של 39.2, הגבוהה ביותר מאז החלו המדידות השנה. באילת הגיעו השבוע ל־51.1 מעלות, ובאותו יום גבר כבן 70 נפטר ממכת חום בעיר.
הגל החריג לווה אף במזג אוויר טרופי יוצא דופן, שגרם בין היתר לגשם מקומי בירושלים ביום שלישי בערב.
הטמפרטורות החזויות להיום והלילה: ירושלים 25–35, תל אביב 26–33, חיפה 26–33, צפת 24–34, קצרין 27–38, טבריה 27–40, נצרת 25–34, עפולה 25–38, בית שאן 29–41, לוד 25–37, אשדוד 26–33, עין גדי 31–41, באר שבע 25–37, מצפה רמון 25–35, אילת 32–45.
בים התיכון ישרור היום ים גלי, בגובה 60–120 ס"מ, טמפרטורת המים 31 מעלות, ורוחות מערביות־צפון־מערביות במהירות 12–32 קמ"ש. זיהום האוויר צפוי להיות בינוני עד גבוה ברוב האזורים.
מפלס הכינרת ירד השבוע בחצי סנטימטר, ועומד על 212.55 מטרים מתחת לפני הים – 3.75 מטרים מתחת לקו האדום העליון.
