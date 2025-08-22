כיכר השבת
לקראת עומס חום כבד: תורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ

החום הכבד ימשיך ללוות את סוף השבוע עם עלייה נוספת בטמפרטורות, שיא צפוי ביום ראשון – והקלה רק בהמשך השבוע הבא | תחזית מזג האוויר המלאה (חדשות, בארץ)

(צילום: Shahar Yaari / Flash90)

תחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי, מראה על הכבדה בעומס החום היום, בשבת וביום ראשון.

על פי התחזית, היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. בדרום מישור החוף ובצפון הנגב יתכן אד.

בשבת קודש, תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם מעט חם מהרגיל בעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

שבוע הבא, ביום ראשון, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ.

ביום שני צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. הקלה בעומס החום.

