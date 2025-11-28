משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מפרסם ניתוח חדש של המשל"ט הלאומי – המרכז הלאומי למאבק באנטישמיות ודה־לגיטימציה – החושף דפוס מאורגן של הצגת מיקומים כוזבים מצד חשבונות פרו־פלסטיניים ברשת X. הבדיקה נשענת על הפיצ'ר החדש "About this account", המספק לראשונה זיהוי מבוסס־נתונים של מיקום משתמשים לפי פרטי רישום ו־IP.

הבדיקה בחנה 487 חשבונות שהצהירו כי הם פועלים "מעזה" או "מיהודה ושומרון", ומצאה כי רובם אינם נמצאים בשטח: 24.2% זוהו כמתחברים מחו"ל, 38.4% הציגו מיקום שלא ניתן לאמת, ורק 37.4% נמצאו תואמים למיקום שהוצהר בפרופיל.

לפי המסמך, חלק מהחשבונות המשפיעים ביותר בזירה – בהם Times of Gaza, ‏Gaza Now Arabic ומשפיענים מרכזיים נוספים – אינם משדרים מעזה כפי שהם מציגים, אלא מתחברים מטורקיה, אינדונזיה, מצרים, בריטניה, הולנד ואף ארה"ב. בדיקות נוספות מצביעות על פרופילים המתיימרים להיות "עיתונאים בשטח" או "פעילים הומניטריים" – אך בפועל מתחברים מבלגיה, מצרים ומדינות נוספות.

מיפוי המיקומים מציג תמונה סדורה: חלק משמעותי מהפעילות המתחזה להיות "שידור חי מעזה" מגיע ממדינות בצפון אפריקה, מערב אירופה, ארה"ב וניגריה, לצד פעילות מואצת מהמזרח הרחוק. לפי משרד התפוצות, מדובר במניפולציה תקשורתית רחבת היקף שנועדה ליצור אשליית "דיווחי שטח" – בעוד שמאחורי רבים מהחשבונות עומדים גורמים תומכי טרור או תשתיות של מסעות דה-לגיטימציה נגד ישראל.

"הנתונים מוכיחים שהיקף ההטעיה ברשת עצום", אמר השר עמיחי שיקלי. לדבריו, "חלק ניכר מהתעמולה הפרו-חמאסית אינו מגיע מעזה אלא מנוהל משטחים זרים במטרה להשפיע על דעת הקהל העולמית. המשל"ט הלאומי ימשיך לחשוף את התשתיות הללו ולחזק את יכולות ההגנה של ישראל במרחב הדיגיטלי".

במשרד מציינים כי ימשיכו לאתר ולחשוף רשתות שקר, תעמולה והסתה המופעלות ברחבי העולם — ולפעול לחיזוק החוסן של ישראל והעם היהודי בזירה הבינלאומית.