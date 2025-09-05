תאונת דרכים קשה אירעה הבוקר (שישי) בכביש 70 סמוך למצובה, במעורבות משאית ורכב פרטי. לפי הודעת מד"א, צוותי חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום קבעו את מותו של גבר כבן 30, ופינו לבית החולים בנהריה שני פצועים נוספים - אחד במצב בינוני עם פגיעה בפלג הגוף העליון, ואחד במצב קל.
הפראמדיקים של מד"א אדריאן אוקמפו והדר שייר סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הרכב הפרטי שהיה מפורק לגמרי עמד בשול הדרך והמשאית עם פגיעות בחלקה הקדמי הייתה בסמוך".
"גבר בן 30, שהיה ברכב בזמן התאונה שכב בצמחיה בסמוך לכביש כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפגיעה רב מערכתית קשה מאוד. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
"פצוע נוסף, גבר בן 31 שהיה ברכב בזמן התאונה ונפצע באורח בינוני בפלג גופו העליון התהלך בזירה יחד עם נהג המשאית, גבר בן 33 שנפצע באורח קל. לאחר בדיקות ראשוניות בשטח פינינו את 2 הפצועים לבית החולים כשמצבם יציב".
על פי מד״א, שני הפצועים הועברו למרכז הרפואי לגליל כשמצבם יציב. שוטרי אגף התנועה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות ההתנגשות בין המשאית לרכב הפרטי.
