תאונת דרכים קשה אירעה הבוקר (שישי) בכביש 70 סמוך למצובה, במעורבות משאית ורכב פרטי. לפי הודעת מד"א, צוותי חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום קבעו את מותו של גבר כבן 30, ופינו לבית החולים בנהריה שני פצועים נוספים - אחד במצב בינוני עם פגיעה בפלג הגוף העליון, ואחד במצב קל.