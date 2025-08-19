פצועים בתאונה בדרום: שלושה רכבים התנגשו, בת 60 במצב אנוש

אישה כבת 60 נפצעה היום (שלישי) באורח אנוש בתאונת דרכים במעורבות שלושה כלי רכב בכביש 232 ליד איבים בדרום הארץ. הרכב שבו ספג פגיעות פח קשות.

התאונה התרחשה בסביבות השעה 15:30 בצהרים. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה פינו לבית החולים את האישה, תוך ניסיונות החייה. בנוסף פינו ארבעה פצועים נוספים. מיכל דרעי חובשת באיחוד הצלה מסרה: "מדובר בתאונה עם מעורבות שלושה כלי רכב. אחת הנוסעות מכלי הרכב נפצעה אנושות וארבעה נפגעים נוספים נפצעו באורח בינוני וקל. לאחר הסיוע הראשוני שהענקנו להם בזירת התאונה הם פונו לבית חולים".

זירת התאונה ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

חובש בכיר במד"א בועז צברי וחובש מד"א יהב ג'ון סיפרו: "הגענו לזירת תאונה קשה וראינו מספר רכבים פגועים עם פגיעות חיצוניות קשות וחלק מהמעורבים נזקקו לחילוץ. לאחר שהוצאנו את הנפגעים מתוך הרכבים הפגועים, ראינו אישה כבת 60 שהייתה מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות, והעלו אותה לניידת טיפול נמרץ של מד"א שמפנה אותה תוך המשך פעולות החייאה.

"במקביל וביחד עם כוחות מד"א נוספים שהגיעו הענקנו טיפול רפואי ל-3 פצועות במצב בינוני שנפגעו ברובם בפלג גופם העליון, ולאחר טיפול רפואי ראשוני של טיפול בפצעיהם וקיבועם פינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם של האישה בת ה-60 אנוש ו-3 במצב בינוני".