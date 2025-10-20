טרגדיה מחרידה: בן 40 נהרג בתאונה קטלנית עם משאית במרכז הארץ

זירת התאונה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הולך רגל כבן 40 נהרג היום (שני) בתאונת דרכים מחרידה וקטלנית בכביש 6, בסמוך למחלף שורק בדרום השפלה.

לפי פרטים ראשונים, הולך הרגל צעד בסמוך לכביש ומשאית פגעה בו. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה ניסו להציל את חייו, ביצעו בו פעולות החייאה - אולם למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו במקום. דניאל אברהם ומרדכי בן חמו חובשים בשירות האזרחי של איחוד הצלה מסרו: "בסיוע פרמדיק צבאי ביצענו פעולות החייאה על הולך הרגל שנפגע ממשאית. למרבה הצער בתום מאמצי ההחייאה נאלצו לקבוע את מותו עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל". חובשי רפואת חירום במד"א מאיר אשכנזי ומאור רסד סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הגענו למקום וראינו את הולך הרגל שוכב בשול הכביש כשמסביבו אזרחים. ביצענו בדיקות רפואיות, הוא היה ללא דופק וללא נשימה, התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום.

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

המשטרה מסרה כי בעקבות התאונה ישנן שיבושי תנועה בכביש 6 לצפון אחרי שורק. "ניידת מתנ"א ובוחן תנועה במקום. סעו בזהירות בדרכים עוקפות", קראה המשטרה.

מאיחוד הצלה נמסר: "צוותי הרפואה של איחוד הצלה בהחייאה בדקות אלו על גבר כבן 40 שנפצע אנושות (הולך רגל שנפגע ממשאית) בכביש 6 סמוך למחלף שורק".

ממד"א נמסר: "בשעה 11:43 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש, על הולך רגל שנפגע מרכב בכביש 6 סמוך לפדיה. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר כבן 40".