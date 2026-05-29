קצין בפיקוד הדרום התייחס לתרחישי הייחוס מול חמאס ואמר לאמיר בוחבוט באתר וואלה כי הנחת העבודה בצה"ל היא שארגון הטרור מחזיק ברצועת עזה ברחפני סיב אופטי. מדובר ברחפנים דומים לאלה המופעלים על ידי חיזבאללה בגזרה הצפונית, אשר גורמים שם לפציעות ולאבידות בקרב הכוחות.

הקצין הוסיף כי "אנחנו צריכים להיות ערוכים גם לתרחיש של שימוש בבקאים (מצנחי רחיפה) ומטחי רקטות", אך הבהיר כי נכון לשלב זה, אין בידי הצבא הערכה על הסלמה קרובה או כל אינדיקציה לכוונות מיידיות לעשות שימוש באמצעי לחימה אלו נגד חיילי צה"ל או תושבי ישראל.

בצה"ל מודים בגילוי לב כי חרף העובדה שעבר זמן רב מאז 7 באוקטובר, ולמרות שמערכת הביטחון הובילה סדרה של מהלכים בארץ ובעולם במטרה להתמודד עם האיום, עדיין אין בידי הצבא מענה שלם ליירוט רחפני סיב אופטי.

בנוסף, קיים קושי ממשי לצמצם את הפער המבצעי מול כלי הטיס הללו, שמתאפיינים ב"חתימה נמוכה" המקשה על גילויים. בניגוד לרחפנים רגילים, המופעלים באמצעות שידור אלחוטי (RF), רחפן סיב אופטי פועל בטכנולוגיה שונה: הוא פורס מאחוריו סיב אופטי דק המאפשר העברה ישירה של פקודות ונתונים בין המפעיל לכלי הטיס.

ראו אתכם: המשטרה מפרסמת תמונות נהגים שנתפסו עם טלפון ביד קובי רוזן | 28.05.26

טכנולוגיה זו מעניקה לרחפן יתרונות משמעותיים, ובראשם חסינות מוחלטת בפני מערכות לוחמה אלקטרונית. כמו כן, מאפשרת הטכנולוגיה העברת וידאו באיכות HD וללא השהיה, ויכולת לפגוע באופן מדויק וכירורגי במטרות מוסתרות או בכאלו הנמצאות בתוך מבנים, מבלי לחשוש שהקליטה תנותק.

גורמי ביטחון וצבא, שערכו סדרת דיונים בנושא במשרד הביטחון ובצה"ל, בחנו מספר אפשרויות לפתרונות טכנולוגיים, אך הגיעו למסקנה כי מעל לכל פתרון טכנולוגי, הקפדה על התנהגות מבצעית נכונה של הכוחות בשטח היא קו ההגנה החשוב והחיוני ביותר כיום.

על פי הדיווח ב'וואלה', השימוש ברחפנים אלה אינו חדש לחמאס. למעשה, כבר בגל התקיפות הראשון בבוקר 7 באוקטובר, מחבלי חמאס השתמשו ברחפני סיב אופטי נגד כוחות אוגדת עזה. המטרה הייתה לפגוע באמצעי התצפית לאורך קו הגבול וכך "לעוור" את הגזרה ולאפשר את חדירת המחבלים.

מתחקירים שנערכו במערכת הביטחון עלה כי ארגון הטרור הצליח להבריח את כלי הטיס המתקדמים לרצועה בסיוע ישיר של איראן וחיזבאללה, תוך שהוא נשען על ידע והדרכות שסיפק ארגון הטרור הלבנוני.

השימוש ברחפני סיב אופטי היה נפוץ בשנים שקדמו למלחמה בזירות לחימה אחרות, כמו בסוריה ובמלחמה בין רוסיה לאוקראינה. מערכת הביטחון בישראל הייתה מודעת היטב לאיום המתפתח הזה, אך למרות המידע המוקדם, הופתעה ביום פקודה מהיקף השימוש ומהדיוק של חמאס בכלים אלו.