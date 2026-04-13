"טראמפ נעלב": פוגל מסביר למה הקשיב לבקשות למחוק את הציוץ 

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית, התייחס היום (שני) לסערה שעורר לאחר שצייץ ציוץ ביקורת נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בציוץ המדובר, שפורסם בשפה האנגלית ועורר סערה, כתב פוגל "דונלד, אם אתה רוצה לירות - תירה, אל תגעגע". לציוץ הוסיף אימוג'י של ברווז. כאמור, לאחר ביקורת חריפה שהתעוררה בעקבות ציוצו, הוא מחק את הציוץ.

במקביל צייץ פוגל באנגלית: "כבוד הנשיא, כפי שאתה חושב על טובת ארה״ב כך גם אני חושב על טובת מדינת ישראל - והיא היחידה שעומדת לנגד עיני! כוונת הביקורת שלי הייתה להישמע, וזה הצליח והגיע לאוזניים הנכונות. אך לא הייתה כוונה לפגוע או לזלזל ועל כך אני מצר. אני חולק כבוד רב והערכה לשותפים שלנו, ואתה בראשם. וחשוב שנמשיך בדרך הזו עד לניצחון".

במהלך שביעי של פסח, בעקבות הפסקת האש שעליה הוכרז מול איראן, צייץ פוגל ציוץ דומה שבו כתב: "דונלד, יצאת ברווז". כעבור שעות מחק גם את הציוץ הזה.

בראיון לתוכניתם של פתחי וזמרי ברדיו 'גלי ישראל', הסביר פוגל כי הצעד לא נבע משינוי בעמדתו המהותית, אלא מתוך הבנה לגבי הרגישות הדיפלומטית והאישית של הנשיא לשעבר. פוגל ציין כי לאחר פרסום הדברים הובהר לו שדבריו הגיעו לידיעת סביבתו של טראמפ ואף פגעו בו אישית.

"לאחר שהבהירו לי שהנשיא טראמפ נעלב, שזה פוגע ולא ראוי - מחקתי את הציוץ", הוא אמר, והוסיף: "לא מצטער על הציוץ אלא על כך שהוא נפגע מהדברים, זו לא הייתה כוונתי".

כשאמר לו המראיין, נועם פתחי, כי אחרי הלחימה המשותפת בין ישראל לארצות הברית כתיבה של ציוץ כמו שכתב - "זה פיגוע ביחסים" - הסביר פוגל את כוונתו.

הוא אמר: "זו דעתך, מה שניסיתי לומר זה שאם טראמפ יקשיב לבנימין נתניהו במקום לגנרלים שלו נגיע רחוק יותר בכל הזירות".

מוקדם יותר במהלך ישיבת הממשלה היום, התבטא נתניהו ברמז נגד הציוצים. הוא אמר, לפי הדיווח של העיתונאי מיכאל שמש: "אני נותן הנחיות מתי ואיך להתבטא. אתם צריכים להתייעץ לפני שמדברים".