שריפת קוצים פרצה לפני זמן קצר (חמישי) בשעות הצהריים בחורשת אקליפטוסים סמוך לצומת חדרה, מערבית לכביש 4. הדיווח על השריפה התקבל במוקד 102 של כבאות והצלה בשעה 11:55.

צוותי כבאות והצלה מתחנת חדרה הוזעקו למקום והחלו בפעולות כיבוי. עם הגעתם לזירה, זיהו הכבאים שריפת קוצים בתוך חורשת אקליפטוסים, כאשר רוחות חזקות השוררות באזור גורמות להתפשטות האש לכיוון מערב.

לוחמי האש פועלים בשעה זו לבלימת חזית האש ולמניעת המשך התפשטותה. הכוחות מתמודדים עם תנאי הרוח המורכבים בשטח, המקשים על פעולות הכיבוי.

יצוין כי אזור חדרה חווה בשבועות האחרונים מספר אירועי שריפה. לפני מספר ימים פרצה שריפה בבית קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה, שם חילצו לוחמי האש ארבעה כלבים ושני כלובי תוכים. השריפה התפשטה מהחצר לפרגולה ומשם למבנה עצמו, אך למרבה המזל לא היו נפגעים.

כמו כן, לפני למעלה משבוע התקבל דיווח על חשד לדליפת חומר מסוכן במפעל אינטל בקריית גת, שם פעלו צוותי כבאות והצלה ויחידות חומרים מסוכנים לניטור ודיגום. האירוע הגיע כשבוע לאחר שריפה חמורה במפעל, שבה נספו שני עובדים.

נכון לשעה זו, האירוע בצומת חדרה עדיין מתנהל, והכוחות ממשיכים בפעולות הכיבוי.