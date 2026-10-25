משאית קירור עלתה באש הבוקר (ראשון) בכביש החוף, כביש 2, סמוך לבית החולים הלל יפה בחדרה. הדיווח על השריפה התקבל במוקדי החירום בשעה 10:39.

צוותי כיבוי והצלה מתחנת חדרה הוזעקו למקום והחלו בפעולות כיבוי. עם הגעתם לזירה, זיהו לוחמי האש משאית קירור הבוערת כליל בצד הכביש. האש, שפרצה במשאית, התפשטה במהירות גם לגדר הסמוכה לזירה.

לוחמי האש פעלו במקביל לכיבוי המשאית ולמניעת התפשטות האש לעבר הצמחייה הסמוכה. הכוחות הצליחו לבלום את התפשטות השריפה ולמנוע נזק נוסף לסביבה. נכון לשעה זו, הכבאים ממשיכים בפעולות כיבוי המשאית.

יצוין כי אזור חדרה חווה בתקופה האחרונה מספר אירועי שריפה. לפני כשלושה ימים פרצה שריפת קוצים בחורשת אקליפטוסים סמוך לצומת חדרה, כאשר רוחות חזקות השוררות באזור הקשו על פעולות הכיבוי. לפני כשבועיים פרצה שריפה בבית קרקע בשכונת בית אליעזר בחדרה, שם חילצו לוחמי האש ארבעה כלבים ושני כלובי תוכים בשלום.