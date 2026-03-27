לפנות בוקר: שבעה נפגעו קל משאיפת עשן בשרפה בבניין מגורים בחיפה

השרפה פרצה לפנות בוקר בדירה בקומה הראשונה מתוך ארבע ברחוב הרצליה בעיר. שבעה בני אדם שנחלצו עצמאית פונו לבית החולים במצב קל (חדשות)

(צילום: כב"ה מחוז חוף)

שבעה בני אדם נפגעו באורח קל משאיפת עשן בשרפה שפרצה לפנות בוקר בדירה בבניין מגורים ועסקים ברחוב הרצליה בחיפה.

לפי הודעת כבאות והצלה, האש פרצה בדירה הממוקמת בקומה הראשונה מתוך ארבע קומות. עם קבלת הדיווחים במוקד 102 הוזנקו למקום צוותי כיבוי, שהחלו בפעולות סריקה לאיתור לכודים ובמקביל פעלו להשתלטות על הלהבות.

מפקד הצוות הראשון שהגיע לזירה, סמל ארטיום בויקוב, מסר כי עם הגעת הכוחות זוהה עשן כבד הבוקע מהחלונות. לדבריו, הלוחמים עלו במהירות לדירה כדי לשלול הימצאות נפגעים, בעוד צוותים נוספים פעלו ליצירת מגע עם מוקד האש ולכיבוי השרפה.

לפי גורמי הרפואה, שבעה נפגעים שנחלצו בכוחות עצמם עוד לפני הגעת לוחמי האש פונו לקבלת טיפול בבית החולים, כשהם סובלים משאיפת עשן ומצבם מוגדר קל.

בכבאות והצלה ציינו כי חוקר דליקות יגיע בהמשך כדי לבדוק את נסיבות פרוץ האש.

