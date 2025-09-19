אלכסנדר (סשה) טרופנוב, ששב לאחר חודשים של שבי בעזה, שוחח היום (שישי) עם ליאת רגב בתוכנית חצי היום השישי בכאן רשת ב', ושחזר את החוויות הקשות שחווה בידי שוביו מהג'יהאד האיסלאמי. לדבריו, באחת הפעמים הבין כי הוא עתיד לשמש מגן אנושי:

"פתאום אומרים לך שאתה עולה למעלה, מעל הקרקע, ואתה מבין בדיוק מה זה אומר. אתה מבין שאתה הולך לשמש מגן אנושי", סיפר. "באותו רגע אתה מבין שאתה הופך לקלף מיקוח – לעצירת ההשתלטות על עזה או להפעלת לחץ על ישראל. זו הסיטואציה הכי נוראה שיכולה להיות".

במהלך שהותו בשבי פגש טרופנוב את החטוף רום בסלבסקי. לדבריו, המפגש הותיר בו חותם כבד: "אני הסתכלתי לו לעיניים. אומרים שהעיניים זה החלון לנשמה – וראיתי אותו לאט לאט נשבר, מאבד תקווה וכוחות. בחור צעיר, מדהים, שראיתי איך התקווה לחזור למשפחה הולכת ונמוגה. זה שבר אותי. אני מתפלל כל יום שהוא וכל החטופים יחזרו בקרוב".

טרופנוב סיפר כי תקופת החגים בשבי הייתה מהקשות: "דווקא ברגעים האלה אתה נזכר במשפחה, בחברים, באווירת החג שהייתה פעם – וזה קשה מאוד".