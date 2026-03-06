משרד הבריאות: יותר מ-1,600 נפגעים מתחילת המבצע; 87 מאושפזים

משרד הבריאות עדכן כי מתחילת מבצע "שאגת הארי", נכון ליום שישי, 6 במרץ 2026 בשעה 07:00 בבוקר, פונו לבתי החולים ברחבי הארץ 1,619 בני אדם.

על פי הנתונים, נכון לשעה זו מאושפזים או שוהים בחדרי המיון 87 נפגעים. מצבם הרפואי מתחלק כך: ארבעה במצב קשה, כאשר מחציתם לא נפגעו ישירות מנפילת טילים, 31 במצב בינוני, 50 במצב קל ושניים נוספים נמצאים בהערכה רפואית.

ביממה האחרונה, בין השעה 07:00 אתמול לבין 07:00 הבוקר, הגיעו לבתי החולים 140 נפגעים נוספים. מתוכם אחד במצב קשה, 19 במצב בינוני, 114 במצב קל, ארבעה נפגעי חרדה ושניים נוספים בהערכה רפואית.

במקביל פרסם משרד הבריאות קריאה מיוחדת לאזרחים ותיקים לנקוט משנה זהירות בעת ההגעה למרחבים המוגנים. במשרד מדגישים כי על קשישים ללכת באיטיות ובזהירות בדרכם למרחב המוגן, כדי למנוע נפילות ופציעות.

עוד ביקש משרד הבריאות מתושבים המתגוררים בסמוך לאזרחים ותיקים לסייע להם ככל האפשר בבחירת המרחב המוגן הקרוב והבטוח ביותר, בתרגול ההגעה אליו ואף בהגעה מוקדמת למרחב המוגן, כאשר הדבר מתאפשר, עוד לפני הישמע האזעקה. זאת במטרה לצמצם תאונות ופגיעות הנגרמות בדרך למרחבים המוגנים בזמן התרעות.