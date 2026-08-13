עם תום תקופת בין הזמנים, אנחנו מקיימים ריאיון עם רשות הטבע והגנים עם סיכום שבועות של חילוצים דרמטיים ומצבי מצוקה תחת לחצי הטבע ומזג האוויר הקיצוני. ברשות מזהירים כי חוסר אחריות מצד מטיילים פעם אחר פעם מטיול משפחתי - למבצע הצלה.

לא רק החרדים - מאמר הכתב

לפני שנתחיל בכתבה, חשוב להבהיר! מטרתנו בהעלאת נושאים אלו הוא ללמוד מטעויות של החופש שעבר עלינו. וללמוד, על מנת שנוכל לשמור ולהישמר בפעמים הבאות. אין שום טענות למגזר מסויים ובדגש על המגזר החרדי. "ונשמרתם" מצווה את כולם ואין ציבור שלא חף מטעויות.

צאו לטייל אבל שימו לב

לפני מוסר ההשכל מבין הזמנים האחרון חשוב להבהיר; "הטיול בטבע מרגיע את הנפש ומבריא את הגוף, אבל חייבים לטייל בחכמה", אומרת מזי מגנאג'י מאגף ההסברה של רשות הטבע והגנים. "אנחנו פוגשים משפחות שלמות, עשר נפשות, שיורדות למסלולים בשיא החום עם חצי ליטר מים בלבד. זה פשוט לא ייאמן".

הטעות שהופכת לטרגדיה

מזי מתארת זלזול מתמשך בכללי הבטיחות הבסיסיים, המעמיד את חייהם של הורים וילדים בסכנה מיידית. "פוגשים אנשים במסלולים עם סנדלים, נעלי עקב, ואפילו משפחה שהגיעה וגררה מזוודה קשיחה לתוך המסלול", היא מספרת. "אנשים נקעו רגליים, שברו עצמות והגיעו להתייבשות קשה ומכות חום. האנשים שלנו ויחידות החילוץ עובדים קשה מאוד כדי להציל חיים".

המלחמה עדין משפיעה על המסלולים

מעבר לעומסי החום, השנה התווספו איומים בטיחותיים ייחודיים שחייבו הגנה מוגברת על חייהם של המטיילים. הסכנה המרכזית היא חריגה מהשבילים המסומנים באזורים שבהם קיימת סכנת נפלים ושאריות תחמושת בעקבות הלחימות בצפון ובדרום "השבילים המסומנים נבדקו ופונו מנפלים", מדגישה מזי. "סטייה מהשביל המסומן מסכנת את חייכם באופן ישיר. תלכו רק איפה שבטוח".

הטריק שכולם מפספסים

לשאלתנו, לגבי ההתמודדות עם בעיות הקליטה מזי מספרת לנו על עבודה קשה ע"מ לשפר את הקליטה במסלולים. אבל יחד עם זאת, ברשות מציעים פתרון פשוט שיכול להציל חיים, אך רבים אינם מודעים לו: "השאירו פתק על חלון הרכב בחניון עם הפרטים שלכם. מתי יצאתם, לאיזה מסלול ומתי אתם צפויים לחזור. אם נקלעתם לצרה ולא חזרתם, ידעו בדיוק איפה לאתר אתכם".

הפתרון הפשוט הזה, שאינו דורש כל ציוד מיוחד, יכול להיות ההבדל בין חילוץ מהיר למצב מסכן חיים. כאשר אין קליטה סלולרית, הפתק על הרכב הופך לכלי התקשורת היחיד בין המטיילים לכוחות החילוץ.