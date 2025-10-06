כיכר השבת
מטיילים בחול המועד? אל תתקרבו ואל תגעו בשרידי כטב״מ, טילים או רקטות

המשטרה מגבירה את ההיערכות לחול המועד ומזהירה את הציבור שלא להתקרב לשרידי כטב״מים, טילים או רקטות שעלולים להכיל חומרים נפיצים: "שמרו מרחק ודווחו למוקד 100, ההנחיות מצילות חיים" (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

פרסמה היום (שני) אזהרה לציבור הרחב לקראת ימי חול המועד סוכות, וקראה למטיילים ברחבי הארץ להימנע ממגע עם שרידי כטב״מים, טילים או רקטות. "בכל מפגש עם שרידי אמל״ח – שמרו מרחק. הפריטים הללו עלולים להכיל חומרים נפיצים ומסוכנים", נמסר מהמשטרה.

על פי הודעת דוברות המשטרה, חבלני משטרת ישראל מטפלים במהלך כל השנה – וביתר שאת בתקופת החגים – במספר הולך וגדל של פריטי תחמושת, טילים ורקטות שנמצאים במרחבים הציבוריים, בשטחים פתוחים ובחופי הים. אלפי מטיילים צפויים לנוע במהלך חול המועד ברחבי הארץ, ובמשטרה מבקשים לגלות ערנות יתרה.

החבלנים פרוסים בכל חלקי הארץ ומגיעים במהירות לזירות שבהן מאותרות שרידי תחמושת, תוך שימוש באמצעים מתקדמים להסרת כל סיכון לציבור.

במשטרה הדגישו כי יש להתרחק מכל חפץ חשוד ולדווח מיידית למוקד 100. "אל תיקחו סיכונים מיותרים – אנחנו נגיע במהירות ונטפל. הישמעו להנחיות השוטרים בשטח ולהוראות פיקוד העורף – אלו הנחיות שמצילות חיים", נמסר.

(צילום: דוברות המשטרה)

