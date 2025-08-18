שמונה בני אדם חולצו הלילה (בין ראשון לשני) מבניין מגורים בחולון במרכז הארץ, חלקם פונו לבית החולים במצב קל, בעקבות שריפה שפרצה בקומה הראשונה של הבניין והעלתה עשן לכל קומות הבניין.

זה קרה בסביבות השעה 04:1 לפנות בוקר. במשל"ט מחוז דן של מערך כבאות והצלה התקבלו מספר קריאות על שריפה בבניין ברחוב הבעל שם טוב בחולון.

למקום הוזנקו ויצאו ארבעה צוותי כיבוי והצלה. הם חדרו לבניין אפוף העשן והחלו בפעולות סריקה אחר לכודים וכיבוי מוקד הבעירה, שהיה נמצא בדירה בקומה הראשונה בבניין.

בתום פעילות מאומצת, השיגו לוחמי האש שליטה על השריפה ומנעו פגיעה קשה בכלל הבניין ודייריו.

במהלך פעולות הסריקה, אותרו ע"י הצוותים 8 לכודים וכלב והם חולצו לאחור. שישה מהם פונו לבית החולים ע"י מד"א כשהם במצב קל.

רב רשף איתן גולנדברג מפקד משמרת שפיקד על האירוע תיאר: "הוזנקנו לשריפה בבניין בן 3 קומות בחולון והגענו בתוך זמן קצר. עם הגיענו למקום, הבחנו בשריפה מפותחת ועשן שחור בקומה הראשונה מתוך שלוש בבניין מגורים, וכן בעשן רב שעולה לכלל קומות הבניין.

"לוחמי האש פעלו לכיבוי השריפה, ביצעו סריקות לאיתור לכודים ושחרור העשן הרב שהצטבר בבניין. במהלך פעולות הכיבוי והסריקה, איתרנו שמונה לכודים, וחילצנו אותם. שישה מהם פונו במצב קל לבית החולים, עקב שאיפת עשן".

חוקר דליקות זומן למקום לחקירת נסיבות פרוץ השריפה.