אלי שרעבי ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

שורד השבי אלי שרעבי התייחס אמש (ראשון) להפגנות ברחבי הארץ שקראו לעצירת המלחמה ולשחרור החטופים, ואמר שבעבור החטופים שבשבי הם מעניקות כוח רב. הוא גם אמר כי להערכתו אם יצאו 20 החטופים החיים מעזה כשהם בחיים - זה יהיה "נס גדול".

בריאיון לקרן מרציאנו בחדשות 12, הוא סיפר שכשהיה במנהרה הצליח להבין מהשובים שלו שנערכו הפגנות עבורם וזה נתן לו "כוח אדיר". יחד עם זאת ציין כי היה מנותק ברוב תקופת השבי מתקשורת ונחשף להפגנות רק כשיצא החוצה והדבר חימם את ליבו. לדבריו, "אין לזה (לכוח מהידיעה על כך שנערכים הפגנות עבורם) שום מחיר. זה שווה עשר ארוחות הכוח הזה. עשר ארוחות של רבע פיתה ביום". הוא גם התייחס בריאיון לחדשות 12 לסרטונים המזעזעים שבהם נראה החטוף אביתר דוד, שדוף ורזה בשל רעב ממושך. הוא הוסיף ואמר: "אני באופן אישי, ואני מצטער אם אני באמת גורם לאי נוחות למישהו, אני חושב שזה יהיה נס גדול לראות את 20 החבר'ה שאנחנו חושבים שהם בחיים, לראות אותם פה בחיים, זה יהיה נס גדול מאוד, כי במצב שהם נמצאים זה סכנה מיידית".

ההפגנות ( צילום: אבשלום שושני - פלאש 90 )

כזכור, אתמול נתניהו התייחס להפגנות ואמר כי "אלה שקוראים לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן שוב ושוב, ושבנינו ובנותינו יצטרכו להילחם שוב ושוב במלחמת אין קץ. לכן, גם כדי לקדם את שחרור חטופינו וגם כדי להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, עלינו להשלים את המלאכה ולהכריע את החמאס".

שרעבי נשאל על כך בריאיון לחדשות 12, והגיב כי איננו רוצה להתווכח עם ראש הממשלה, אולם אומר איך זה מרגיש עבור חטופים שבשבי לראות את הקריאות לשחרורם, וכיצד זה מעניק עבורם ועבור משפחותיהם שבארץ כוח.