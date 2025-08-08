הארגונים השונים המאגדים את משפחות החטופים, פרסמו היום (שישי) הודעות נגד החלטת הקבינט הלילה, להשתלט על רצועת עזה תוך כדי המשך הזרמת הסיוע ההומניטרי, למרות שהוכח כי רובו מגיע לידי מחבלי ארגון הטרור חמאס.

משפחות חטופים מפורום תקווה מסרו: "אנו מאוכזבים מאוד מהחלטת הקבינט הלילה. הודעת הממשלה מסיכום הקבינט היא בעצם להמשיך להחליט לא להחליט. כבר כמעט שנתיים שממשלת ישראל לא מסוגלת או חמור מכך לא רוצה להכריע".

"הרחבת המבצע ובמקביל אליו הרחבת הסיוע לרצועה היא איוולת מוסרית וביטחונית. איזה צבא בעולם מסכן חיילים ובמקביל מאכיל את האויב", תהו.

הם הוסיפו כי "הבעיה הגדולה ביותר באירוע הזה הוא שכל ההחלטות האלה מתקבלות על חשבון חיילי צה"ל הגיבורים ועל חשבון החטופים ובני משפחותיהם. אם רק היו רוצים להכריע זה היה קורה הרבה יותר מהר ומזמן".

גם בארגון מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים מחו נגד החלטת הקבינט, אך מזווית שונה לחלוטין.

בהודעה מטעמם נמסר כי "ממשלת ישראל גזרה הלילה גזר דין מוות על החטופים החיים - וגזר דין היעלמות על החטופים החללים".

"החלטת הקבינט לצאת למהלך של כיבוש הרצועה היא הכרזה רשמית על הפקרת החטופים, תוך התעלמות מוחלטת מהאזהרות החוזרות ונשנות של הדרג הצבאי ומהרצון הברור של רוב הציבור בישראל".

לטענתם, "מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שפעלה בנחישות כה רבה נגד האינטרס הלאומי. הקבינט המדיני-ביטחוני בחר הלילה במצעד איוולת נוסף, על גבם של החטופים, הלוחמים, והחברה הישראלית כולה. זהו מהלך של הולכת שולל ושל הפקרה מוסרית וביטחונית שאין לה מחילה".

"הממשלה הזו - שבתקופתה התרחש האסון הכבד ביותר לעם היהודי מאז השואה - קידמה ביוזמתה הלילה אסון נוסף. היא היא מובילה אותנו לאסון קולוסאלי לחטופים והלוחמים".

הם הוסיפו: "אבל זה עדיין לא מאוחר מדי. עם ישראל יכול, ועם ישראל צריך - לעצור את המהלך המסוכן הזה. הדרך היחידה להחזיר את החטופים - היא באמצעות עסקה כוללת. לא עוד מלחמה עקרה. לא עוד הפקרה ביודעין. לא נעמוד מנגד. דורשים עסקה כוללת עכשיו!".