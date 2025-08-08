כיכר השבת
"ההחלטות - על חשבון החטופים"

משפחות החטופים נגד החלטת הקבינט - משיקולים אידיאולוגיים סותרים

נמשכות התגובות להחלטת הקבינט להשתלט על רצועת עזה, במקביל להמשך הסיוע | מטה המשפחות: "ממשלת ישראל גזרה הלילה גזר דין מוות על החטופים החיים - וגזר דין היעלמות על החטופים החללים" | פורום תקווה: "הרחבת המבצע ובמקביל אליו הרחבת הסיוע לרצועה היא איוולת מוסרית וביטחונית" (חדשות)

12תגובות
(צילום: חמאס)

הארגונים השונים המאגדים את משפחות החטופים, פרסמו היום (שישי) הודעות נגד החלטת הקבינט הלילה, להשתלט על רצועת עזה תוך כדי המשך הזרמת הסיוע ההומניטרי, למרות שהוכח כי רובו מגיע לידי מחבלי ארגון הטרור חמאס.

משפחות חטופים מפורום תקווה מסרו: "אנו מאוכזבים מאוד מהחלטת הקבינט הלילה. הודעת הממשלה מסיכום הקבינט היא בעצם להמשיך להחליט לא להחליט. כבר כמעט שנתיים שממשלת ישראל לא מסוגלת או חמור מכך לא רוצה להכריע".

"הרחבת המבצע ובמקביל אליו הרחבת הסיוע לרצועה היא איוולת מוסרית וביטחונית. איזה צבא בעולם מסכן חיילים ובמקביל מאכיל את האויב", תהו.

הם הוסיפו כי "הבעיה הגדולה ביותר באירוע הזה הוא שכל ההחלטות האלה מתקבלות על חשבון חיילי צה"ל הגיבורים ועל חשבון החטופים ובני משפחותיהם. אם רק היו רוצים להכריע זה היה קורה הרבה יותר מהר ומזמן".

גם בארגון מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים מחו נגד החלטת הקבינט, אך מזווית שונה לחלוטין.

בהודעה מטעמם נמסר כי "ממשלת ישראל גזרה הלילה גזר דין מוות על החטופים החיים - וגזר דין היעלמות על החטופים החללים".

"החלטת הקבינט לצאת למהלך של כיבוש הרצועה היא הכרזה רשמית על הפקרת החטופים, תוך התעלמות מוחלטת מהאזהרות החוזרות ונשנות של הדרג הצבאי ומהרצון הברור של רוב הציבור בישראל".

לטענתם, "מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שפעלה בנחישות כה רבה נגד האינטרס הלאומי. הקבינט המדיני-ביטחוני בחר הלילה במצעד איוולת נוסף, על גבם של החטופים, הלוחמים, והחברה הישראלית כולה. זהו מהלך של הולכת שולל ושל הפקרה מוסרית וביטחונית שאין לה מחילה".

"הממשלה הזו - שבתקופתה התרחש האסון הכבד ביותר לעם היהודי מאז השואה - קידמה ביוזמתה הלילה אסון נוסף. היא היא מובילה אותנו לאסון קולוסאלי לחטופים והלוחמים".

הם הוסיפו: "אבל זה עדיין לא מאוחר מדי. עם ישראל יכול, ועם ישראל צריך - לעצור את המהלך המסוכן הזה. הדרך היחידה להחזיר את החטופים - היא באמצעות עסקה כוללת. לא עוד מלחמה עקרה. לא עוד הפקרה ביודעין. לא נעמוד מנגד. דורשים עסקה כוללת עכשיו!".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (67%)

לא (33%)

0 תגובות

12
זהו הזמן שבו 'באבוד רשעים רינה' ומצווה עלינו לפעול בתקיפות ובחכמה, כדי לחסל את כוח הרשע ולהחזיר את אחינו מהשבי
אשר
11
מסיימים את העבודה מוחקים את המחבלים, מביאים את האחים שלנו חזרה
דוד לייב
10
המחבלים האלה הם לא בני אדם, הם טפילים רעילים שמביאים דם ושכול על עם ישראל. כל יום שהם ממשיכים לנשום ולזוז זה יום שבו נשפך דם של ילדינו. אין מקום לדיונים, אין מקום לרחמים. חייבים להכות בהם בכל הכוח, להרוג אותם בלי חשבון, ללא עכבות וללא הפסקות. כל דקה שהם חיים היא פשע נגד כולנו, וחובתנו למחוק אותם מהא
זמיר
9
ביבי רוצה לגמור את חמאס... על הכסף שביבי נתן להם במשך שנים תמורת שקט 7.10 יתפוצץ לו בפנים ......הוא לא יעצור גם אם היו שם 2000 יהודים הוא רוצה להחזיר להם והוא יעשה את זה
שינדלר
8
החלטת הקבינט היא צעד הכרחי לחסל את כל תשתיות הטרור, למחוץ את המחבלים עד תום, ובו־בזמן להפעיל את כל הכוח המודיעיני והמבצעי כדי להחזיר את החטופים חיים
הודיה
7
מחסלים את המחבלים, מחריבים את מוקדי הטרור ומקפידים שכל מבצע יתנהל באופן שמגן על חיי אחינו ואחיותינו בשבי
מנחם מענדל
6
צריכים להכות את הסטרא-אחרא בעוז ותעצומות, ולעשות הכל להוציא את השבויים שלנו מהגלות הקשה הזו, בשלום ובחיים
בונים
5
לסגור את כל מעגלי האיום, עד שלא יישאר אויב חמוש אחד בעזה
מאיה
4
ראשי הטרור לחסל, מנהרות לקבור
עזריאל
3
להרוג את ראשי הטרור, להרוס את המנהרות, ולשבור את מערך האמל״ח שלהם
ולדברג
2
זאהר ג'בארין, שוחרר ב־2011 ב"עסקת שליט" וגורש לטורקיה חי שם בנחת בזמן שילדינו נרצחים ביום הולדתו י"ח באלול יש להפוך את יום שמחתו ליום קבורתו מוות מדויק בלי רחמים ח'ליל אל-חיה שמתגורר כיום בקטר חי בנוחות כשעזה בוערת מדממה ביום הולדתו י"ג תשרי חייבים להפוך את נוכחותו לפחד עילאי חיסול מוחלט
ישראל
1
המרצחים בעזה הם מכונת רצח משומנת הגיע הזמן לפרק אותה מהיסוד פצצה על כל חדר טיל על כל מבנה אש בכל פינה
טוקר

