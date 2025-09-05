700 ימים לאחר הטבח והחטיפות, קהילת ניר עוז ציינה היום (שישי) את היום הכואב בעצרת והצהרות פומביות. 48 חטופים עדיין מוחזקים בעזה, 20 מהם מוגדרים בחיים.

מטעם הקיבוץ נמסר: “אנו מציינים בבושה ובכאב 700 ימים של הפקרה. קהילת ניר עוז, שספגה את המכה הקשה ביותר ב-7 באוקטובר, חיה את היום השחור הזה בכל יום מאז ולא יכולה להחלים כל עוד תשעה מבניה ובנותיה עדיין מוחזקים בעזה… 76 מאיתנו נחטפו באותו יום נורא, והמאבק להשיב את יקירינו נמשך”.

ארבל יהוד, ששוחררה משבי חמאס, סיפרה: “נחטפתי עם בן זוגי לעזה – מגן עדן לגיהינום. בשבי כל דקה היא נצח וכל שנייה – סכנת מוות. אני נלחמת כדי לשחרר את כולם. אל תישבר אהוב שלי. תמשיך להחזיק מעמד".

“ניר עוז היה גן העדן הפרטי שלנו, וממנו נחטפנו אל מעמקי הגיהינום בעזה. בשבי אין ימים מיוחדים, שורדים כל יום ביומו, כל דקה היא נצח וכל שנייה היא סכנת מוות. יש חרדה עצומה, התעללויות וסבל נוראי. כל נשימה יכולה להיות האחרונה שלך”.

שורד השבי יאיר הורן: “ראיתי כתבה על אח של רון ארד. וכשאני רואה אותו אני חושב שעם כל הכבוד אני לא רוצה להיות כמוהו. אני רוצה את אחי עכשיו. הכרתי את צור גולדין, אח של הדר. אני לא רוצה להיות כמו צור גולדין - אני רוצה את אחי עכשיו”.

“יש לי מיליון סיפורים על איך זה להיות בגיהינום, להיות בשבי. אני יכול להגיד שלא אכלנו כלום, שאין אוויר לנשום במנהרות, שבקושי שתינו מים - וגם כששתינו הם היו מלוחים. אבל אבל אחרי 700 ימים זה כנראה לא משנה לאף אחד, שזה בסדר להשאיר אנשים בשבי”.

“אנחנו עומדים פה כי יצאנו בעסקה, אז כנראה שזו הדרך הכי נכונה להחזיר את כל החטופים. אני עדיין חטוף בעזה. החטופים סובלים ואנחנו פה. כל עם ישראל עדיין חטוף בעזה”.

“בחיים לא דמיינתי שנגיע ליום ה-700 ואני אצטרך לעמוד פה ולדבר על אחי איתן שעדיין חטוף ועל החברים שלי שעדיין מוחזקים בשבי. אין לנו מספיק ידיים להחזיק את כל השלטים האלה, ולכן אנחנו צריכים אתכם. אני לא רוצה להיות כמו אח של רון ארד, ולא כמו צור גולדין, אח של הדר. אני רוצה להיות עם אחי עכשיו”.

סילביה קוניו, ששני בניה מוחזקים בשבי חמאס: “אהובים שלנו, אתם עם ישראל, בגללכם עלינו לישראל. בגלל הביחד. לא מפקירים יהודים. לא מפקירים אף אחד”.

“דוד ואריאל בחיים, ובשבילי זה ה-7 באוקטובר הכי ארוך בחיים שלי. 700 ימים בשבי, בסיוט נורא, ואין מילים שיכולות לתאר. הם היו יכולים להיות פה מזמן, אבל בגלל פוליטיקה עלובה הילדים שלי סובלים. הנכדות שלי אמה ויולי גדלות בסיוט בגלל פוליטיקה עלובה. דוד שלי, אריאליאטו שלי. פאפיטו שלי. אני אוהבת אתכם. תהיו חזקים. אנחנו עושים הכול בשביל להחזיר אתכם”.

מהמטה המייצג חלק ממשפחות החטופים נמסר היום בתגובה להחלטה לצאת לכיבוש עזה, ברקע הדיווח שצה"ל לא יודע בוודאות היכן החטופים והמבצע עלול לסכן את חייהם: “הפעולה הזאת מסכנת באופן מיידי וישיר את יקירינו שנמקים במעמקי מנהרות החמאס כבר 700 ימים. לצערנו, לא שמענו על שום דרך להגן עליהם ולא הוצגה לנו שום תוכנית שתוודא כיצד מבצע מרכבות גדעון ב' לא יהפוך לרצח השישייה ב'. 48 יקירינו בסכנת רצח והיעלמות לעד בחורבות עזה”.

“אנו מזועזעים מהחלטת הרמטכ"ל לשתף פעולה עם מלחמה מיותרת, כשהוא עצמו סבור כי ניתן להגיע לאותם הישגים בדרכים שלא יסכנו את החטופים והחיילים. מה שלא עבד במרכבות גדעון א' לא יעבוד בפרק ב'. יש הסכם שמונח על השולחן – הוא זה שישיב את החטוף האחרון, הוא זה שיסיים את המלחמה”.

“אנחנו דורשים מרה׳׳מ, שר הביטחון והרמטכ׳׳ל לפגוש אותנו בדחיפות ולהסביר כיצד הם מבטיחים שיקירינו לא ייפגעו מהמבצע ואנו דורשים להתחיל מו"מ באופן מיידי שבסיסו הסכם וויטקוף כמנוף להסכם כולל שישיב את כולם”.