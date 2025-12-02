כיכר השבת
אחרי האכזבה אתמול

משרד רה"מ מאשר: נערכים לקבל ממצאים מחמאס, לא ברור האם מדובר בגופת חטוף

גורם ישראלי מאשר, כי בזמן הקרוב ישראל צפויה לקבל ידיה ממצאים מידי חמאס, אך עד כה לא ברור האם מדובר בגופת חלל חטוף, אך כן מדובר בחלל מרצועת עזה (חדשות בארץ)

לאחר שבישראל נערכו אתמול (שני) למסירת גופה בשעות אחר הצהריים, גורם ביטחוני עדכן כי המסירה נדחתה בשלב זה וכי לא בטוח שמדובר בחטוף חלל, כעת עולה כי אמור להעביר לידי ישראל חלל.

מדובר בממצאים של חלל מעזה, אך לא ברור האם מדובר בגופת חלל חטוף, או בממצאים השייכים לחלל.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "ישראל נערכת לקבל מהצלב האדום ממצאים שהועברו מרצועת עזה. הממצאים יועברו לבדיקה במכון הלאומי לרפואה משפטית. מערך השו"ן נמצא בקשר רצוף עם משפחותיהם של שני החטופים החללים".

כזכור וכפי שדווח אתמול ב'כיכר השבת', רוצחי חמאס יצאו ממבנה בג׳בלייה שבו חיפשו אחר חטוף עם גופה מוסתרת בשמיכה.

בישראל הסבירו אתמול כי יש שתי סיבות אפשריות לביטול: או שחמאס בדק את הגופות שאיתר בצפון הרצועה, והבין כי לא מדובר בחלל חטוף, או שהם מעוניינים לדחות את המסירה להיום או ליום אחר.

ביום ראשון דווח כי חמאס מחפש אחר חטוף חלל בעיירה בית לאהיה שבצפון רצועת עזה, יחד עם צוות של הצלב האדום.

כעת, שני חטופים חללים נותרו בעזה: רס"ל רן גואילי (24), וסותטיסאק רינטלאק (43). גואילי, לוחם יס"מ, חיסל 14 מחבלים לפני שנחטף. רינטלאק, עובד תאילנדי, נחטף בעת עבודתו במטעים.

כזכור, רב סמל ראשון רן גואילי, שנפל במתקפת הפתע של חמאס וגופתו נחטפה לעזה, הוא החטוף הישראלי האחרון שנותר ברצועה - אחרי שכל יתר החטופים הישראלים החיים והחללים שבו. מלבדו נותר בשבי גם סותדיסאק רינתלאק, אזרח תאילנד.

