טיל נוסף שוגר הערב (רביעי) לעבר ישראל מתימן, על ידי ארגון הטרור החות'י - שעות אחרי נפילת הכטב"ם באילת, שהובילה לפציעתם של 22 איש. הטיל נפל בדרכו.

בצה"ל התייחסו הערב לנפילה באילת ומסרו כי האירוע נמצא בשלבי תחקור. "חיל-האוויר פועל ברציפות להגנת שמי המדינה, ומאז פרוץ המלחמה יירט איומים רבים. עם זאת, יש להדגיש כי ההגנה אינה הרמטית", נמסר מדובר צה"ל. עוד עדכן דובר צה"ל כי "צה”ל ימשיך לתחקר, להפיק לקחים ולשפר את יכולותיו, כדי להבטיח את ביטחון אזרחי המדינה. מאז תחילת הלחימה שוגרו לעבר ישראל מאות כטב”מים חות’ים, יותר מ-98% יורטו. "צה”ל שב וקורא לאזרחי ישראל להישמע להנחיות פיקוד העורף: עם קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן למשך עשר דקות. הנחיות אלו מצילות חיים".

מוקדם יותר הערב נפל כטב"ם באזור התיירותי באילת, מול קניון מול הים, וגרם לפציעות רבות. לפחות 22 נפגעים באירוע היום, בהם 2 במצב קשה - גבר כבן 60 עם רסיס בגפיים וגבר בן 26 עם רסיס בחזה. אחד נוסף במצב בינוני - גבר בן 30 עם רסיס בגב. ו-29 קל שנפגעו מרסיסים וחבלות. בנוסף פונו 5 נפגעי חרדה.

פראמדיק מד"א אייל דדון סיפר: "ברגע ששמענו את ההתראה על חדירת כטב"מ באילת נכנסו למרחב מוגן עפ"י הנחיות פיקוד העורף. כעבור מספר רגעים התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א על פגיעה בסמוך למבנה וכוחות גדולים של מד"א שכללו אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ וכונני תגובה מהירה של מד"א הוזנקו למקום.

"במקום הייתה שריפה שכובתה ע"י לוחמי האש ואנחנו ביצענו סריקה במקום ופתחנו נקודת ריכוז נפגעים. הענקנו טיפול רפואי ל-22 פצועים, בהם 2 קשה שסבלו מפגיעות רסיסים קשות בגפיים ובחזה. כל הנפגעים פונו ע"י צוותים של מד"א לבית החולים כשהם בהכרה".