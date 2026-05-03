ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הבוקר (ראשון) הצהרה מוקלטת, בה הציג את עיקרי תפיסת הביטחון המעודכנת של ישראל, תוך התמקדות בחיזוק העליונות האווירית והשגת עצמאות ביטחונית, ברקע שני סבבי המלחמה מו לאיראן.

בפתח דבריו הדגיש נתניהו כי "ישראל חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו". לדבריו, המדיניות הנוכחית נשענת על שני אדנים מרכזיים: "התעצמות ועצמאות".

בכל הנוגע לצד המבצעי וההתעצמות הצבאית, חשף ראש הממשלה את המהלכים האחרונים לחיזוק חיל האוויר. "אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים: F-35 ו-F-15IA", הצהיר נתניהו.

הוא הוסיף כי "המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם ב׳עם כלביא׳ ועכשיו ב׳שאגת הארי׳". בהקשר זה שלח נתניהו איום ישיר כלפי המשטר באיראן כשאמר: "הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת - אם יידרשו לכך. יש לנו מטוסים אדירים ויש לנו טייסים אדירים".

נדבך נוסף ומשמעותי בדבריו של ראש הממשלה עסק בסוגיית ה"עצמאות" – היכולת של ישראל לספק לעצמה את צרכיה הצבאיים ללא תלות מוחלטת בספקים חיצוניים. נתניהו ציין כי הנחה להשקיע משאבי עתק ביכולת ייצור עצמי של חימושים על אדמת ישראל.

"בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ", הבהיר. הוא הוסיף כי לצד החימושים, ישראל פועלת לפיתוח "כלי טיס פורצי דרך תוצרת כחול לבן", אשר להערכתו "ישנו את כל התמונה".

כמו כן התייחס ראש הממשלה לאיום הרחפנים שהפך למרכזי בשדה הקרב המודרני. נתניהו עדכן כי הקים פרויקט מיוחד לסיכול האיום הזה, וכי כבר היום יוצג לו דו"ח התקדמות ראשון בנושא. "זה ייקח זמן - אבל אנחנו על זה", הבטיח ראש הממשלה וחתם את דבריו בהתחייבות כי "אנחנו נמשיך להבטיח את עליונות ישראל בכל הזירות".