כיכר השבת
כוננות ודריכות גבוהה

נתניהו חשף את הרכש החדש של מערכת הביטחון: "הטייסים שלנו ערוכים להגיע לכל מקום באיראן"

סרטון קצר שפרסם הבוקר, חשף ראש הממשלה נתניהו - את הטייסות החדשות של מערכת הביטחון, ברקע המלחמות מול איראן, וברקע הדריכות לקראת אפשרות חידוש האש | נתניהו המשי ואיים כי "הטייסים שלנו ערוכים להגיע לכל מקום בשמי איראן אם יידרשו לכך" | הדברים המלאים (אקטואליה, ביטחון)

הסרטון שפרסם נתניהו היום
הסרטון שפרסם נתניהו היום| צילום: צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה פרסם הבוקר (ראשון) הצהרה מוקלטת, בה הציג את עיקרי תפיסת הביטחון המעודכנת של ישראל, תוך התמקדות בחיזוק העליונות האווירית והשגת עצמאות ביטחונית, ברקע שני סבבי המלחמה מו לאיראן.

בפתח דבריו הדגיש נתניהו כי "ישראל חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו". לדבריו, המדיניות הנוכחית נשענת על שני אדנים מרכזיים: "התעצמות ועצמאות".

בכל הנוגע לצד המבצעי וההתעצמות הצבאית, חשף ראש הממשלה את המהלכים האחרונים לחיזוק חיל האוויר. "אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים: F-35 ו-F-15IA", הצהיר נתניהו.

הוא הוסיף כי "המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם ב׳עם כלביא׳ ועכשיו ב׳שאגת הארי׳". בהקשר זה שלח נתניהו איום ישיר כלפי המשטר באיראן כשאמר: "הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת - אם יידרשו לכך. יש לנו מטוסים אדירים ויש לנו טייסים אדירים".

נדבך נוסף ומשמעותי בדבריו של ראש הממשלה עסק בסוגיית ה"עצמאות" – היכולת של ישראל לספק לעצמה את צרכיה הצבאיים ללא תלות מוחלטת בספקים חיצוניים. נתניהו ציין כי הנחה להשקיע משאבי עתק ביכולת ייצור עצמי של חימושים על אדמת ישראל.

"בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ", הבהיר. הוא הוסיף כי לצד החימושים, ישראל פועלת לפיתוח "כלי טיס פורצי דרך תוצרת כחול לבן", אשר להערכתו "ישנו את כל התמונה".

כמו כן התייחס ראש הממשלה לאיום הרחפנים שהפך למרכזי בשדה הקרב המודרני. נתניהו עדכן כי הקים פרויקט מיוחד לסיכול האיום הזה, וכי כבר היום יוצג לו דו"ח התקדמות ראשון בנושא. "זה ייקח זמן - אבל אנחנו על זה", הבטיח ראש הממשלה וחתם את דבריו בהתחייבות כי "אנחנו נמשיך להבטיח את עליונות ישראל בכל הזירות".

בנימין נתניהו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר