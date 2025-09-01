תיעוד ממסע הלווייה ( קרדיט: פאולינה פטימר )

"מסע לוויה מצמרר" אלפי אנשים הגיעו היום (שני) לבית העלמין בכפר מעש, כדי לחלוק כבוד אחרון בהלוויית החטוף עידן שתיוי ז"ל, מי שנחטף במהלך השבעה לאוקטובר, נרצח בשבי חמאס, והושב לישראל בסוף השבוע האחרון.

אביו של עידן ספד לו: "עידן שלי, היית הגבר הכי חזק בארץ, גבר עוצמתי ואמיץ. נלחמת במחבלים ומסרת את נפשך כדי להציל אחרים - גם כשירו בך בגב - כי מה יותר קדוש בהצלת חיים של יהודי, באש ובמים? גם כשעמדת מול הרוע המוחלט, לימדת אותנו שאין אחרת. האמנתי שאתה חי, לא רציתי לומר קדיש, כי בעיניי היית חי, לא רק בזיכרון אלא במקום הכי גבוה, ליד כס האלוקים". האב הוסיף ואמר כי "הדבר הכי קשה הוא לראות את הילדים שלך בוכים על אחיהם, הלב שלי נקרע, הבן שלי עידן איננו, אבל רוחך חיה ואנחנו נמשיך את דרכך. אסור שהמפלצות שנמצאות במרחק שעה מכאן ימשיכו לחיות. צריך לחסל את כל החמאס בעזה ומחוצה לה, בדיוק כפי שהשמדנו את הנאצים". בסיום דבריו האב האב זעק בכאב: "שאלתי אתמול את אלוקים מה עם התפילות והתחנונים שלי מאז 8 באוקטובר. בתפילות אני מתחנן שעידן יחזור בריא - האם התפילות הלכו לאבדון?" תאה האב ומיד השיב ברוח אמונה חזקה: "כל התפילות הלכו לחטופים האחרים בעזה, שכולם יחזרו בקרוב".

רבה של צפון תל אביב, הרב אריה לוין, המכיר היטב את המשפחה השכולה נשא אף הוא דברי הספד מרגשים בהלוויה ,בדבריו שחזר הרב את הרגע שבו נודע לו על החטיפה:

"זה היה בשמחת תורה, אחר הצהריים. הילה ועידן נכנסו ואמרו לי: 'אחינו נחטף'.

הרב סיפר "חשבתי שמדובר בארגון פשע – לא היה לנו בלקסיקון שמחבלים יחטפו אזרחים מיישובים בתוך מדינת ישראל. ובאותו הזמן, במרחק של כ-40 קילומטרים מאיתנו – התחוללה שואה."

הרב תיאר כיצד מיד במוצאי החג זומן למילואים, והבין עד כמה האירוע חורג ממימד אישי למשפחת שתוי – והופך לאירוע לאומי ועולמי.

"העצב והכאב הפכו לנחלת העם היהודי כולו. גם כשביקרתי ברומא, בפריז, בליון – הזכירו בכל מקום את שמו בתפילה: עידן בן דלית."

בדבריו עמד על גודל הרוח של עידן ז"ל:

"עידן, הצלחת לעשות מה שדורות שלמים לא הצליחו – לאחד עם שלם. בציפייה, בתפילה, בתקווה. באחדות שאין לה אח ורע.

וכעת, כשאתה סמוך לכסא הכבוד – עורר נא רחמים על שאר החטופים, על הפצועים, על המשפחות השכולות, ושהקב"ה יאמר לצרותינו די."

הרב שיבח את משפחת שתוי על האצילות והאמונה העמוקה שביטאו לאורך הדרך.

"אנשים באים לחזק – ויוצאים מחוזקים."

הרב לוין שיתף גם ברגע מיוחד מערב שמחת תורה האחרון, כאשר התלבטו האם לקיים הקפות שניות ברחובה של עיר.

אז ניגש אליו אלי, אביו של עידן, ואמר: "חייבים להמשיך לרקוד. לא לעצור את החיים."

