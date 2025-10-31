הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הגישה היום (שישי) את מכתב התפטרותה לרמטכ"ל אייל זמיר, יומיים לאחר שהוצאה לחופשה בשל החשד למעורבותה בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן. ההתפטרות הוגשה לאחר הודעת שר הביטחון ישראל כ"ץ, שקבע כי לא תשוב לתפקידה "נוכח חומרת החשדות ורגישות התפקיד".

במכתב ההתטרות כתבה תומר־ירושלמי כי היא נושאת באחריות מלאה לפרסום החומרים, והסבירה את מניעיה: "כמי שעומדת בראש הפרקליטות הצבאית, ומתוך תחושת אחריות עמוקה לצה"ל, ליחידה ולפקודיי – אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא".

"אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית של צה"ל".

לדברי גורמים במערכת אכיפת החוק, תומר ירושלמי היא החשודה המרכזית בפרשה וצפויה להיחקר באזהרה בימים הקרובים.

במכתבה התייחסה תומר ירושלמי לפרשה שהתפוצצה בעקבות חקירת לוחמי המילואים בבסיס שדה תימן, לאחר שפורסם סרטון שבו נראו, לטענתה, חיילים מכים מחבל כפות.

"העצורים בשדה תימן הם מחבלים ופעילי טרור מהסוג הגרוע ביותר, וחובה למצות איתם את הדין – אך אין בכך כדי לגרוע מחובתנו לחקור כאשר מתקיים יסוד סביר לחשד לביצוע מעשה אלימות כלפי עצור", כתבה.

עוד ציינה: "תובנה בסיסית זו – שקיימים מעשים שאסור לעשותם גם לנקלים שבעצורים – כבר אינה משכנעת את כולם".

תומר ירושלמי קישרה בין ההחלטה לאשר את הדלפת הסרטון לבין מה שכינתה "מסע שיסוי והסתה" נגד הפרקליטות הצבאית.

"בשנתיים האחרונות נדרשתי לפעול להגנתה של היחידה ולהגנתם של משרתיה מפני מסע דה־לגיטימציה פסול וכוזב. קציני וקצינות הפרקליטות הצבאית מצאו עצמם נתונים למתקפות אישיות, להטחת עלבונות חריפים ואף לאיומים של ממש. כל זאת, משום שעמדנו על משמר שלטון החוק בצה"ל".

במכתב ציינה עוד כי "מסע הרסני זה הגיע לשיאו בעקבות ההחלטה לחקור את פרשת שדה תימן", וכי הדברים לוו ב"הסתה חמורה כאילו אנו מעדיפים מחבלים על פני לוחמינו".

הפצ"רית הדגישה כי גם בעת המלחמה בעזה, שמרה הפרקליטות הצבאית על המחויבות לאכיפת החוק ולערכים מוסריים בצה"ל: "גם במלחמה מתמשכת וכואבת חובה לברר חשדות למעשים אסורים. זו חובתנו החוקית והערכית. אין בכך להחליש את צה"ל – ההיפך הוא הנכון. זהו מקור עוצמתו וערובה לחוסנו".

"אין ולא עמדה לנגד עיניי כל תכלית אחרת. מטרה זו עמדה ביסוד פעולותיי גם בפרשת שדה תימן. לא כך תכננתי לסיים את שירותי הצבאי, אך אין בנסיבות הנוכחיות כדי להפחית מהגאווה ומהכרת התודה שאני חשה על הזכות שהייתה לי לשרת ולהוביל את הפרקליטות הצבאית בתקופה מאתגרת זו".

הפרשן עמית סגל כתב על מכתבה כי "מכתב הפצ״רית לכשעצמו מהווה שיבוש. כמה נוח כשאתה מאנשי שלומנו ובמקום שיסתערו על רכבך באמצע היום וייקחו אותך לחקירה אתה מקבל מראש את כל המידע מהתקשורת ויכול להפיץ ברבים את גרסתך. הנחות סלב גרסת היועמ״שית".

הכתב המשפטי אבישי גרינצייג הוסיף: "במקום למסור גרסה במשטרה, היא מוציאה לכלי התקשורת גרסה מניפולטיבית ומתחמקת, ומאפשרת לכל המעורבים לראות את הקו בו היא תנקוט. לא משהו שהיית מצפה מהגורם המשפטי הבכיר, מצד שני - זה כנראה לא השיבוש הראשון שלה. אז זה כבר לא מפתיע".

"זוכרים איך נחקר נציב שב״ס בחשד לשיבוש? מעצר באמצע הרחוב. הפצ״רית מקבלת עדכון מראש, ממתינה בביתה, נפגשת עם הרמטכ״ל, נפגשת איתו שוב. ותיחקר מתישהו בהמשך".