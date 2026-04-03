מתיחות מתפתחת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי סביב יעדי הלחימה בלבנון, לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הציב יעד ברור של פירוק חיזבאללה מנשקו – בעוד שבצה"ל מציגים גישה מתונה וזהירה יותר.

כ"ץ, שסיים הבוקר הערכת מצב עם צמרת מערכת הביטחון ובהם הרמטכ"ל אייל זמיר, הבהיר כי המדיניות הישראלית לא השתנתה: "מדיניות ישראל בלבנון הייתה ונשארה ברורה: היעד העליון הוא פירוק החיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים ומדיניים – בלי קשר לסוגיית איראן". שר הביטחון אף הציג קו תקיף במיוחד, הכולל הריסת כפרים סמוכי גבול "בהתאם למודל רפיח וחאן יונס", שליטה ביטחונית במרחב הליטני ומניעת חזרת מאות אלפי תושבים דרומה עד להבטחת ביטחון יישובי הצפון. "הבטחנו ביטחון ליישובי הצפון וכך בדיוק נעשה", הדגיש.

אלא שבמקביל, בצה"ל נשמעים קולות שונים. לאחר שבועות בהם הוצג יעד פירוק חיזבאללה, בצבא מדגישים כעת כי מדובר ביעד מורכב ביותר, שאינו ריאלי בטווח הקצר.

לדברי גורמים צבאיים, פירוק מלא של הארגון יחייב "כיבוש של כל לבנון והגעה לכל כפר" – תרחיש שאינו עומד על הפרק בשלב זה.

במקום זאת, בצה"ל מציגים יעד מעשי יותר: החלשה משמעותית של חיזבאללה, הרחקתו מקו הגבול ויצירת מרחב הגנה עמוק. במסגרת זו, מתוכננת הריסה של עשרות בתים בקו הכפרים הראשון – בדומה למודל "הקו הצהוב" בעזה – לצד פעילות התקפית נמשכת.

למרות הפערים, בצה"ל ניסו להבהיר כי אין מדובר בוויתור על היעד ארוך הטווח: "צה"ל מחויב ליעד ארוך טווח לפירוק חיזבאללה מנשקו. המערכה הנוכחית מחלישה את הארגון ותקדם את השגת היעד לאורך זמן".