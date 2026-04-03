עימות בין צה"ל לשר הביטחון: האם פירוק חיזבאללה מנשקו - חלק ממטרות הלחימה?

22תגובות
אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

מתיחות מתפתחת בין הדרג המדיני לדרג הצבאי סביב יעדי הלחימה בלבנון, לאחר ששר הביטחון ישראל כ"ץ הציב יעד ברור של פירוק מנשקו – בעוד שבצה"ל מציגים גישה מתונה וזהירה יותר.

, שסיים הבוקר הערכת מצב עם צמרת מערכת הביטחון ובהם הרמטכ"ל אייל זמיר, הבהיר כי המדיניות הישראלית לא השתנתה: "מדיניות ישראל בלבנון הייתה ונשארה ברורה: היעד העליון הוא פירוק החיזבאללה מנשקו באמצעים צבאיים ומדיניים – בלי קשר לסוגיית איראן".

שר הביטחון אף הציג קו תקיף במיוחד, הכולל הריסת כפרים סמוכי גבול "בהתאם למודל רפיח וחאן יונס", שליטה ביטחונית במרחב הליטני ומניעת חזרת מאות אלפי תושבים דרומה עד להבטחת ביטחון יישובי הצפון. "הבטחנו ביטחון ליישובי הצפון וכך בדיוק נעשה", הדגיש.

| צילום: צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון
אלא שבמקביל, ב נשמעים קולות שונים. לאחר שבועות בהם הוצג יעד פירוק חיזבאללה, בצבא מדגישים כעת כי מדובר ביעד מורכב ביותר, שאינו ריאלי בטווח הקצר.

לדברי גורמים צבאיים, פירוק מלא של הארגון יחייב "כיבוש של כל לבנון והגעה לכל כפר" – תרחיש שאינו עומד על הפרק בשלב זה.

במקום זאת, בצה"ל מציגים יעד מעשי יותר: החלשה משמעותית של חיזבאללה, הרחקתו מקו הגבול ויצירת מרחב הגנה עמוק. במסגרת זו, מתוכננת הריסה של עשרות בתים בקו הכפרים הראשון – בדומה למודל "הקו הצהוב" בעזה – לצד פעילות התקפית נמשכת.

למרות הפערים, בצה"ל ניסו להבהיר כי אין מדובר בוויתור על היעד ארוך הטווח: "צה"ל מחויב ליעד ארוך טווח לפירוק חיזבאללה מנשקו. המערכה הנוכחית מחלישה את הארגון ותקדם את השגת היעד לאורך זמן".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

15
הדרג הצבאי שכח את הלקח מהשביעי באוקטובר קונספציית ה'החלשה' נכשלה. רק הכרעה ופירוק יחזירו את האמון של העם במערכת הביטחון
דוד
14
הילדים שלנו מוסרים נפש לא בשביל חצי עבודה. תנו להם להכריע ולחזור הביתה בשלום עם ניצחון אמיתי
אמא ללוחם
כל כמה שזה כואב: גם אחרי 6 הימים קיבלנו את ההתשה, היסטורית קשה להשיג ניצחון כזה רק במלחמה אחת.. רק מיטוט המשטר האיראני יעזור..
שי
13
למה הצבא תמיד מפחד? השר כ"ץ מדבר לעניין. הגיע הזמן שיראו מי בעל הבית פה. מי שמתעסק עם ישראל אין לו מקום על המפה
ויקטור
12
אמת ויציב אי אפשר לעשות חצי עבודה ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם אם לא נפרק אותם עכשיו נשלם בריבית אחר כך
גוטמן
בשביל זה צריך שיהיו מספיק חייילים רודפים. מעולה, אז גם החרדים מתגייסים עכשיו?
שרון
מדינה לא יכולה להחזיק חבל ארץ שלם כבן ערובה עד שייפתר חוק הגיוס חובת הממשלה לספק ביטחון עם מה שיש והרבה מה לעשות לפני ששולחים את כולם לכבוש את ביירות
תל אביבי
הבעיה היא לא חוסר בחיילים אלא חוסר באומץ להכריע גם עם סדר הכוחות הנוכחי צה"ל הוא הצבא הכי חזק באזור אל תשתמש בחרדים כתירוץ להפקרת הצפון
אבינועם
11
הציבור נתן לכם את הכוח כדי לשנות את המשוואה לא כדי לנהל את האירוע אם צה"ל לא מסוגל להציב יעד של פירוק מנשק הבעיה היא בפיקוד לא ביכולת של הלוחמים העם דורש הכרעה
מילואימניק
10
הגיע הזמן להפסיק לסמוך על כוחי ועוצם ידי ופשוט לעשות את מה שצריך כדי להגן על עם ישראל אם הממשלה תראה נחישות הקדוש ברוך הוא יעזור אל תעצרו באמצע
נורית
9
הילדים שלי לא ישנו בבית שנה שלמה אל תדברו איתי על הסדרים מדיניים אני רוצה לראות את חיזבאללה בלי טילים ובלי רובים. כץ, תהיה חזק מול המטכ"ל
תושבת קו העימות
8
בצה"ל מדגישים? הצבא צריך לבצע לא להדגיש אם היעד הוא לא הכרעה אז למה שלחנו את הילדים שלנו לשם? רק מחיקה טוטאלית של חיזבאללה תביא שקט דם הלוחמים דורש ניצחון
ישראלי
7
כל הסכם שמשאיר נשק בידי חיזבאללה הוא בגידה בתושבי הצפון הדרג המדיני חייב להורות על הכרעה קטלנית אל תעצרו את הטנקים עד שהליטני יהיה נקי ומפורק
פנחס
6
החיזבאללה האלה עורמים עלינו תחבולות שנים אם לא ננקה את האורווה עכשיו הם יחזרו כמו פטריות אחרי הגשם שר הביטחון, חזק וברוך!
מסעוד

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר