לא מובן מאליו: זה מה ששורד השבי עידן אלכסנדר שוקל לעשות

שורד השבי עידן אלכנסדר, שנחטף בבוקר שמחת תורה מבסיס צה"ל, שוקל לחזור לתפקיד משמעותי במודיעין. הוא נמצא במגעים עם הצבא ובזמן הקרוב צפוי לקבל את ההחלטה (אנשים)

עידן אלכסנדר (צילום: דובר צה"ל)

לא נשבר: שורד השבי עידן אלכנסדר שוקל לחזור ולשרת ב, במודיעין. כך נחשף היום (ראשון) באתר 'ישראל היום'.

לפי הדיווח, של אבי כהן, אלכנסדר נמצא במגעים מול רשויות הצבא כדי לחזור ולשרת, ובימים הקרובים יקבל החלטה. אלכנסדר נמצא בביתו בארצות הברית בינתיים.

כזכור, אלכסנדר שוחרר על ידי ארגון הטרור חמאס כמחווה לטראמפ, בעת שזה ביקר במזרח התיכון. בסעודיה, קטאר ולאחר מכן באמרירויות.

בסמוך לשחרור דובר על כך שאלכסנדר, המחזיק באזרחות אמריקנית ומתגורר עם משפחתו הישראלית בניו ג'רזי, יטוס מיד לקטאר על מנת לפגוש את טראמפ. בסופו של דבר הפגישה לא התקיימה, בשל מצבו הרפואי. משפחתו סיכמה עם טראמפ שהם יפגשו בבית הלבן כאשר המצב יתאפשר.

עד לפני כשלושה חודשים שהה אלכסנדר בארץ ועבר שיקום. במהלך המלחמה מול איראן, כאשר שמי ישראל נסגרו, הצליח אלכסנדר לצאת מהארץ - בטיסת חילוץ ייעודית של דיפלומטים אמריקנים.

אלכסנדר נושא תפילה בציון הרבי (צילום: COLlive)

לפני כחודשיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אירח בחדר הסגלגל בבית הלבן בוושינגטון את אלכסנדר, יחד עם הוריו. אלכסנדר סיפר לדונלד טראמפ ולדעייתו מלאניה כי לאחר בחירתו של טראמפ לנשיאות ארצות הברית, העבירו אותו המחבלים ל"מקום חדש, מקום טוב" כי הם פחדו ממנו.

טראמפ הגיב: "אני מבין אז שהם התייחסו אילך טוב יותר, וואו. הם לא פחדו יותר מידי מביידן". הפגישה התקיימה כשברקע היערכות לעסקת חטופים נוספת, וימים ספורים בלבד לפני הגעתו הצפויה של נתניהו לבית הלבן.

