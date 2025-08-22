צה"ל החליט להשעות משירות מילואים את הרב אביעד גדות, אחד מראשי ארגון "תורת לחימה", זאת בעקבות התבטאות חריפה שפורסמה נגד הפרקליטה הצבאית הראשית, אלופה יפעת תומר ירושלמי - כך מפרסם דורון קדוש בגלי צה"ל.

בחשבון הטוויטר של הארגון "תורת לחימה", שבראשו עומד גדות, נכתב בחודש יוני האחרון: "מה דעתכם על סיור רגלי לפצ"רית בקסבה של שכם בחיכוך גבוה עם אוכלוסיית הטרור בעיר, לפני שהיא מחלקת פקודות ללוחמים בשומרון?" ההתבטאות עוררה סערה, וצה"ל פתח בבחינת שירות המילואים של גדות.

לפי הדיווח של קדוש, בעקבות פניית גלי צה"ל בשבועות האחרונים, הרב הצבאי הראשי, תת־אלוף הרב אייל קרים, החל לבדוק את מעמדו של גדות. בבדיקה התברר כי גדות כבר אינו משרת כרב צבאי של יחידה לוחמת אלא בתפקיד עורפי באחת ממפקדות הרבנות הצבאית.

לאחר בחינת הסוגיה הוחלט על ידי מפקדיו של גדות להפסיק לזמנו לשירות מילואים בשלב זה, ובמקביל לבחון את המשך שירותו במילואים בעתיד.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "בצה"ל משרתים אזרחים מכלל האוכלוסיות והדעות, תוך שמירה על פקודות וערכי צה"ל. צה"ל מגנה התבטאויות מסוג זה נגד מפקדים ומשרתים".

גדות הגיב בחשבון שלו ברשת X: "שלום דורון קדוש. מבין את מאמציך במסגרת תפקידך במחאת קפלן, אחרי שעודדת סרבנות בעודך מתפרנס מתקציב הביטחון. תגובתי: א. מוזמן לשרת בצה"ל בכלל ובמילואים בפרט. חסרים אנשים. ב. טענתך העובדתית לא מוכרת לי ולמפקדיי".

שר התקשורת שלמה קרעי חיזק את הרב גדות וכתב: "חמור בעיניי אם אכן הפצ"רית לא ירדה לשטח לפני שהחליטה לחלק הוראות מגבילות ללוחמינו. זו צריכה להיות הכשרה בסיסית למשפטנים שמעורבים בהוראות ללוחמים בצה"ל. לא מבין על מה הגינוי של דובר צה"ל. לא שמעתי גינוי מדובר צה"ל כנגד מדליפת הסרטון השקרי והמסית מ'שדה תימן'".