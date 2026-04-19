בהלה: מארגני האירוע הפעילו חזיזים כששוטרים התקרבו למתחם

במסגרת המאבק המתמשך של משטרת ישראל בקיום אירועים מסכנים חיים ללא רישוי, פשטו במהלך סוף השבוע שוטרי תחנת שדות ממרחב שרון על מסיבת טבע בלתי חוקית שאורגנה באזור השרון.

הפעילות הממוקדת יצאה לפועל לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על קיומו של האירוע בשטח פתוח, בניגוד לחוק ותוך סיכון בטיחותי של המשתתפים.

עם הגעת הכוחות למתחם המסיבה, נשמעו בשיא האירוע קולות נפץ עזים שהעלו תחילה חשש בקרב המבלים. במשטרה מיהרו להבהיר כי בניגוד לדיווחים ראשוניים ושגויים שעלו ברשתות, לא מדובר בירי או באירוע פח"עי, אלא בשיטת פעולה של המארגנים שנועדה לסכל את האכיפה.

מבדיקה עלה, לדברי המשטרה היום (ראשון), כי מארגני המסיבה הפעילו חזיזים עם כניסת השוטרים לשטח, זאת במטרה "להקפיץ" את המבלים ולהתריע בפניהם על הגעת הכוחות כדי לאפשר להם להימלט או להעלים ראיות.

השוטרים שנכנסו למתחם הורו על הפסקת המוזיקה ופיזור המשתתפים באופן מיידי. במהלך הפעילות עיכבו השוטרים שלושה חשודים המעורבים בארגון וניהול האירוע, והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בחשד לניהול עסק ללא רישיון והפרת הסדר הציבורי.

במשטרה מציינים כי מסיבות מסוג זה, מעבר לעובדה שהן מתקיימות ללא פיקוח בטיחותי, רפואי או הנדסי, מהוות לעיתים מוקד לעבירות נוספות.

מדוברות המשטרה נמסר כי המשטרה לא תאפשר קיום מסיבות בלתי חוקיות המסכנות חיי אדם ופוגעות בשלוות הציבור, ותמשיך לפעול בנחישות וביד קשה נגד המארגנים הלוקחים על עצמם את ניהול האירועים הללו בניגוד לחוק.

עוד קראו במשטרה לציבור הרחב לנהוג באחריות ולהימנע מהשתתפות באירועים שאינם מחזיקים באישורים הנדרשים, שכן מדובר בסכנת חיים ממשית במקרה של דוחק או אירוע חירום בשטח.