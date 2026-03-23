כיכר השבת
השכנה דיווחה

חגיגה שכזו: כך נעצר ה"קונצרט" של הפלסטינים בזמן האזעקות במרכז

שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג״ב במשטרת ישראל עצרו השבוע תשעה שוהים בלתי חוקיים, תושבי אזור יהודה ושומרון, באתרי בנייה בעיר יבנה - אחרי שרקדו ושמחו בזמן אזעקה (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה
(צילום: דוברות המשטרה)

תשעה שוהים בלתי חוקיים, פלסטינים מיהודה ושומרון, נעצרו בשני אתרי בנייה בעיר יבנה בידי משטרת ישראל - אחרי שירה וריקודים בזמן אזעקה שנמצאה במקום.

המשטרה מסרה הבוקר (שני) כי השבוע התקבלו מספר דיווחים במוקד המשטרה ולפיהם במהלך אזעקות, בזמן שתושבים נדרשים להיכנס למרחבים מוגנים, נשמעים ברחוב שבזי בעיר יבנה קולות צהלה ושמחה.

בהקלטה מדיווח של אחת מהשכנות ברחוב, שמתפרסמת בתיעוד בראש כתבה זו, נשמעת האזרחית המודאגת מספרת למשטרה: "כשיש אזעקות פה, הם שרים ורוקדים וזה ממש מפחיד. אני חושבת שזה אותם שב"חים שחזרו לפה בחזרה. הם אפילו ישנים פה".

עם קבלת הדיווחים, פעלו שוטרי תחנת יבנה במרחב שפלה יחד עם לוחמי מג״ב, ובמהלך פעילות מבצעית במקום אותרו ונעצרו כאמור שוהים בלתי חוקיים תושבי איו״ש, בשני אתרי בנייה בעיר.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון הציבור, לצד פעילות ממוקדת לאיתור שוהים בלתי חוקיים ולאכיפה נגד מי שמפרים את הסדר הציבורי או מביעים תמיכה במעשי האויב בזמן מלחמה", מסרה המשטרה.

