תשעה שב"חים נתפסו ברכב הסעות בעין ורד; הנהג הישראלי נעצר

שוטרי מרחב שרון מתחנת שדות תפסו במהלך פעילות אכיפה ביישוב עין ורד רכב הסעות ובו תשעה שוהים בלתי חוקיים, תושבי שכם, ללא אישורי כניסה ועבודה בישראל. הנהג, אזרח ישראלי תושב טירה, נעצר אף הוא.

המעצר בוצע במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת של משטרת ישראל נגד עבירות העסקה, הסעה והלנה של שוהים בלתי חוקיים, אשר עלולים להיות מעורבים באירועים ביטחוניים. הפעילות כללה סיורים ואכיפה יזומה של שוטרי תחנת שדות בשיתוף השיטור העירוני.

במהלך הפעילות עצרו השוטרים את רכב ההסעות, ולאחר בדיקה התברר כי תשעת הנוסעים שוהים בישראל ללא אישורים כחוק. הנהג והנוסעים הועברו לחקירה, שבסיומה נכלאו.

בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של החשודים עד ליום 12.1.26.