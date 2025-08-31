פעילות ממוקדת של שוטרי מחוז תל אביב, בסיוע מתנדבי כיתות הכוננות ולוחמי מג"ב, לקראת פתיחת שנת הלימודים הבוקר הובילה למעצרים נרחבים של שוהים בלתי חוקיים, מעסיקים ומסיעים. במהלך המבצע נעצרו 65 שוהים בלתי חוקיים ו-7 מעסיקים במתחמים ובצירים שונים ברחבי המחוז. 29 מהם נעצרו בשטח העיר בני ברק.

ברמת השרון, שוטרי המשטרה חשפו בתוך מוסד חינוכי שני שוהים בלתי חוקיים שהועסקו בניגוד לחוק – יום לפני תחילת שנת הלימודים. כלל החשודים הועברו לחקירה בתחנות המשטרה, והחקירה בעניינם נמשכת.

משטרת ישראל מדגישה כי שהייתם ועבודתם של שוהים בלתי חוקיים בישראל מהווה עבירה על חוק הכניסה, ועבודתם עלולה לסכן את ביטחון הציבור. הפעילות נועדה לצמצם את תופעת השב"חים, שהינם לעיתים מחוללי פשיעה ומעורבים באירועים ביטחוניים.

המשטרה מבטיחה להמשיך בפעולות אכיפה ממוקדות נגד שוהים בלתי חוקיים, מעסיקים, מסיעים ומלינים, ולממש את הדין עם עברייני החוק.