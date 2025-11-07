( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מחוז ירושלים, יחד עם כוחות צה"ל מחטיבת שומרון, פעלו הלילה בעיר שכם ותפסו בבית עסק עשרות פריטי הסתה, בהם תמונות ותליונים של מחבלים ומזכרות הנושאות סמלי טרור.

לפי החשד, הפריטים יועדו למכירה בחנויות בעיר העתיקה בירושלים. בעל העסק, תושב שכם בשנות ה-30 לחייו, נעצר והועבר לחקירה במרחב דוד. הפעולה בוצעה במסגרת מאמץ יזום של מרחב דוד לאיתור ומניעת החזקת חומרי הסתה המעודדים אלימות וטרור. החיפוש נערך בבית העסק ובבית נוסף בעיר, בעקבות מידע מודיעיני על מכירת הפריטים לירושלים. במהלך הפשיטה אותרו עשרות פריטים החשודים כחומרי הסתה - בהם תמונות של מחבלים, שרשראות ותליונים עם דמויותיהם, מגני טלפון שעליהם סמלי טרור ופריטים נוספים המעודדים אלימות. מחבלים משליכים בקבוקי תבערה לציר אזרחי מרכזי - ומחוסלים תוך שניות ב. ניסני | 09:22 במקביל: הפצ"רית לשעבר שוחררה למעצר בית; האייפון שלה אותר בים במצב טוב - עם סוללה ובלי סים קובי אטינגר | 09:40 החשוד נעצר בחשד להחזקת חומרי הסתה, הפצת תעמולה מסיתה ותמיכה בארגון טרור. במשטרה מדגישים כי הפעולה היא חלק ממאמץ מתמשך למניעת הפצת תכנים קיצוניים הפוגעים בביטחון הציבור ובמרקם החיים בעיר העתיקה ובכלל.

( צילום: דוברות המשטרה )

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה יחד עם גורמי ביטחון נוספים נגד כל גורם המעורב בייצור, הפצה או מכירה של חומרי הסתה, ותפעל למצות עמו את הדין", נמסר מדוברות המשטרה.