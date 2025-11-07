כיכר השבת
שכם: המשטרה וצה״ל תפסו עשרות פריטי הסתה שיועדו למכירה בעיר העתיקה

בלשי מרחב דוד וכוחות חטיבת שומרון פשטו על בית עסק בעיר שכם ותפסו תמונות, תליונים ומוצרים הנושאים את דיוקנאות מחבלים; בעל החנות נעצר בחשד להפצת תעמולה מסיתה ותמיכה בארגון טרור (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז ירושלים, יחד עם כוחות מחטיבת שומרון, פעלו הלילה בעיר שכם ותפסו בבית עסק עשרות פריטי הסתה, בהם תמונות ותליונים של מחבלים ומזכרות הנושאות סמלי טרור.

לפי החשד, הפריטים יועדו למכירה בחנויות בעיר העתיקה בירושלים. בעל העסק, תושב שכם בשנות ה-30 לחייו, נעצר והועבר לחקירה במרחב דוד.

הפעולה בוצעה במסגרת מאמץ יזום של מרחב דוד לאיתור ומניעת החזקת חומרי הסתה המעודדים אלימות וטרור. החיפוש נערך בבית העסק ובבית נוסף בעיר, בעקבות מידע מודיעיני על מכירת הפריטים לירושלים.

במהלך הפשיטה אותרו עשרות פריטים החשודים כחומרי הסתה - בהם תמונות של מחבלים, שרשראות ותליונים עם דמויותיהם, מגני טלפון שעליהם סמלי טרור ופריטים נוספים המעודדים אלימות.

החשוד נעצר בחשד להחזקת חומרי הסתה, הפצת תעמולה מסיתה ותמיכה בארגון טרור.

ב מדגישים כי הפעולה היא חלק ממאמץ מתמשך למניעת הפצת תכנים קיצוניים הפוגעים בביטחון הציבור ובמרקם החיים בעיר העתיקה ובכלל.

(צילום: דוברות המשטרה)

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה יחד עם גורמי ביטחון נוספים נגד כל גורם המעורב בייצור, הפצה או מכירה של חומרי הסתה, ותפעל למצות עמו את הדין", נמסר מדוברות המשטרה.

