היערכות שיא

חאבייר מיליי יוזמן להשיא משואה ביום העצמאות; טראמפ יצפה מהיציע?

לראשונה ייתכן שמנהיג זר ידליק משואה; היערכות גם לאפשרות שנשיא ארה״ב טראמפ יגיע לטקס בהר הרצל לאחר שקיבל פרס ישראל (בארץ)

חאבייר מיילי יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו (צילום: עמוס בן גרשום/לע״מ)

שרת התחבורה מירי רגב, הממונה גם על הטקסים והאירועים הלאומיים, מתכוונת להציע לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי להשיא משואה בטקס יום העצמאות הקרוב, בשל מה שהוגדר “תרומתו הייחודית לעם היהודי ולמדינת ישראל” - כך פרסם לראשונה איתמר אייכנר בוויינט.

לפי גורמים המעורים בפרטים, מיליי צפוי להגיע לביקור בישראל סביב יום העצמאות כמחווה מיוחדת למדינה, ובממשלה פועלים לכך שישתתף בטקס הדלקת המשואות ברחבת הר הרצל.

רשימת משיאי המשואות טרם נקבעה ונמצאת עדיין בדיוני הוועדה הציבורית, אולם הכוונה היא לקדם את המהלך אם הביקור אכן ייצא לפועל.

אם ההצעה תתקבל, יהיה מדובר בצעד חסר תקדים, שכן עד היום לא הדליק מנהיג זר משואה בטקס הלאומי. לשם כך יידרש שינוי תקנון הדלקת המשואות באמצעות החלטת ממשלה.

במקביל, במשרדי הממשלה נערכים גם לאפשרות שנשיא ארצות הברית יגיע לישראל, לאחר שכבר הוחלט להעניק לו את פרס ישראל. אם טראמפ יבחר להגיע לקבל את הפרס, קיימת כוונה להזמינו להשתתף גם בטקס המשואות.

היערכות כזו, אם תתממש, צפויה להיות מורכבת במיוחד מבחינה לוגיסטית ואבטחתית, בשל נוכחות אפשרית של שני מנהיגים בינלאומיים בכירים באירוע ממלכתי מרכזי.

לפי ההערכות, במקרה ששני המנהיגים יגיעו לישראל, הם ישבו ביציע המכובדים בטקס המסורתי בהר הרצל. בבית הלבן טרם אישרו רשמית כי טראמפ אכן יגיע, אך ההכנות בישראל כבר החלו לאפשרות זו.

למה שטראמפ בעצמו לא ידליק משואה
אני

