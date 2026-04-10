חרדי מירושלים הואשם בריגול עבור איראן; כמה כסף קיבל מהסוכן 'מייקל'?

משה לחוביץ, בן 21 מירושלים, מואשם במגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. על פי כתב האישום, הוא גויס באמצעות אפליקציית טלגרם על ידי סוכן איראני שהזדהה כ"מייקל", רכש טלפון מבצעי וצילם אתרים שונים ברחבי הארץ – גם בזמן מבצע צבאי. בתמורה לפעולותיו קיבל אלפי דולרים במטבעות קריפטו (חדשות)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה הבוקר (שישי) לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום חמור נגד משה לחוביץ, תושב ירושלים בן 21, בגין עבירות ביטחוניות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב, וכן בגין נהיגה ללא רישיון.

הפרקליטות, באמצעות עו"ד ישי זיגמן, מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, לחוביץ פעל עבור גורמי מודיעין איראניים שאספו מידע על מטרות בישראל, וזאת בתמורה לתשלום כספי.

תחילת הפרשה במאי 2025, אז חיפש לחוביץ עבודה בשכר גבוה. במסגרת זו, הוא איתר הודעה באפליקציית טלגרם ופנה למפרסם. בתגובה, ענה לו אדם שהזדהה בשם "מייקל" וביקש להכירו ולשוחח עמו על חייו האישיים, תוך שהוא מציין בפניו כי הוא "חובב יהודים דתיים".

במסגרת שיחותיהם, הונחה לחוביץ לפתוח ארנק דיגיטלי להעברת כספים ולהוריד אפליקציה המאפשרת צילום גם כשהמסך כבוי. המשימה הראשונה שקיבל הייתה לצלם את גן הפעמון בירושלים. לחוביץ ביצע את המשימה ושלח את התיעוד ל"מייקל", ובתמורה קיבל תשלום של כ-618 דולרים במטבע דיגיטלי.

בהמשך אותו יום קיבל תשלום נוסף של כ-248 דולרים עבור רכישת כרטיסי סים ו"טלפון מבצעי" שנועד לשמש לתקשורת ביניהם בלבד.

על פי הפרקליטות, בשלב מסוים שאל לחוביץ את "מייקל" לזהותו האמיתית, והאחרון הודה בפניו כי הוא סוכן מ. למרות שהבין כי מדובר בסוכן חוץ, המשיך לחוביץ בקשר עמו וביצע משימות נוספות תמורת תשלום.

בין היתר, נדרש לחוביץ לנסוע ברכב (למרות שאינו מחזיק ברישיון נהיגה) ולתעד ציר נסיעה לעיר רעננה בתמורה לכ-909 דולרים. במקרים אחרים הוא התבקש להסתובב ברחובות ירושלים, לתעד את עצמו קונה בחנות, ואף התבקש לרכוש כובע ובו מצלמה נסתרת - פעולה שבירר עליה אך לא ביצע לבסוף.

בחודש יוני, במהלך מבצע "עם כלביא", הוא תיעד צומת סמוכה למקום מגוריו המכונה "פרדס", לבקשת הסוכן. בסך הכל, קיבל לחוביץ עבור ביצוע המשימות כ-3,276 דולרים.

מכתב האישום עולה כי בהמשך, לאחר שהסוכן התבטא נגד יהודים, לחוביץ חשש והחליט לנתק את הקשר. הוא העביר את מכשיר הטלפון המבצעי לאחותו לאחר שמחק את תוכנו, ושיתף אותה כי שוחח עם סוכן חוץ איראני והציע לה כי אם הסוכן יפנה אליה – שתתעלם.

בספטמבר 2025 ניסה הסוכן ליצור עמו קשר שוב ולהציע לו משימות נוספות תמורת אלף דולרים, אך לחוביץ התחמק בטענה שהתחיל לעבוד בעבודה אחרת.

כאמור, במקביל לכתב האישום בגין העבירות הביטחוניות, לחוביץ מואשם גם בשתי עבירות של נהיגה ללא רישיון בתוקף, עקב השימוש שעשה ברכב לצורך ביצוע משימות הצילום. המדינה מבקשת מבית המשפט גם לחלט את מכשיר הטלפון הסלולרי שנתפס על ידי המשטרה.

13
מטומטם
מיכל
12
אני שאלה? יכול להיות שאיזה צדיק טיווח לאיראנים את הטיל שפגע במקלט בבית שמש והביא לאסון הנורא??
יוני
יכול להיות.אבל לא צדיק אלה. רשע
יוסף חיים נעים
בהחלט יכול להיות
משהי
11
ממתי יש לבחור (או אברך) טלגרם?????
משה
תראה מה כתוב לקח מאחרים
יוסף חיים נעים
10
צר לי על ההורים שלו. אבל צריך להיכנס לכלא לשנים ארוכות, אין מחילה על כך.
מורה
9
לא מבין. צילם צומת שסמוכה לביתו?! מה חשב ישלחו לשם זיקוקים? יש לו נס לא שלח להם מיקום של הבית שלו. מט!מטם
יוחאי
8
כאדם דתי כמה קוצים יש בנינו זה תוצאה של חינוך לקוי
עוז
7
אני שאלה? האםכל כך חשוב מה הוא קיבל תמורת העבודה הבזויה שלו???? הרי זה יכול להיות מוטיבציה לאחרים להתפתות ל"רעיון" הזה, תשמיטו בבקשה את הסכומים ותודיעו שקיבל תמורה וזהו, כל השאר מיותר לחלוטין.
משה
6
לכל פוסקי העונש הנחרצים בחריפותן, תסתכלו בבקשה גם על הצד הטוב שבבחור, שבשלב מסוים ניתק את הקשר עם האירני כשתפס באיחור את הטעות שעשה, כמו"כ מסר את הטלפון לאחותו וביקש ממנה לא לשתף פעולה עם האירני, אז כנראה הוא קל דעת שרצה כסף קל ועשה שטויות כמו הרבה נערים שובבים שעושים שטויות אבל המסכן הזה לפחות גילה
משה
מיהתחלה היה צריך להפסיק
יוסף חיים נעים
5
וכל זה עשה עבור משכורת חודשית ממוצעת!!! על זה כתוב חייב אדם ללמד את בנו אומנות שאם לא כן מלסטם את הבריות. כאשר אין כסף אדם יכול להגיע לשאול תחתיות בשביל להשיג אותו וזאת הדוגמה הכי טובה.
יהושע
4
רוב כתבי האישום זה דרך מערכת הפללה שמורכבת מבוטים שמבצעים התקשרויות דרך ערוצים טלגרם . במקרים רבים מדובר במערכות אירגוניות של אבטחת מידע ואיתור מקדים של שבכ. כחלק מהפללה הנאשם חייב לדעת שמדובר במפעיל אירני לצוך כתב אישור וברב המקרים זה נעשה בניגוד גמור לאינטרס של שימור המקור
יון

