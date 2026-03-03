שר החוץ גדעון סער, הגיע לפני זמן קצר (שלישי, פורים) לסיור בזירת האסון הקשה בעיר בית שמש וקיים סיור בזירה עם ראש העיר שמואל גרינברג.

שר החוץ גדעון סער, קרא במקום למדינות העולם לנתק קשרים ממשטר הטרור האירני. ״המקום בו נרצחו על ידי משטר הטרור האיראני במכוון תשעה אנשים, כולם אזרחים. אמהות וילדיהם. אחים. עשרות נפגעו ומאות פונו מבתיהם".

עוד הוא אמר: "משטר הטרור האיראני מכוון את הטילים הבליסטיים שלו לעבר אוכלוסייה אזרחית. זהו משטר של רצח וטרור: כלפי בני עמו וכלפי כל מדינות האזור".

לסיום אמר שר החוץ סער: "אני קורא למדינות העולם: זה הזמן לנתק קשרים ממשטר הטרור האירני!״.

יצוין, כי במהלך הסיור נשמעה התרעת פיקוד העורף, ובעקבותיה הופסק הביקור בהתאם להנחיות, והשר והמשתתפים נכנסו למרחב מוגן.

ראש העיר הדגיש בפני השר את הצורך בגיוס ממשלתי רחב לשיקום המבנים שניזוקו, למתן סיוע מהיר למשפחות שפונו ולהחזרת האזור לשגרה מלאה בהקדם האפשרי.

נתניהו כזכור ביקר אתמול גם בבית שמש ובהתייחסו למלחמה, אמר ראש הממשלה: "אנחנו ביום השלישי למערכה, מערכת שאגת הארי. יצאנו למערכה הזאת כדי להרחיק את הניסיון של האיום הקיומי מעלינו. העם האיראני צריך לפרוק מעליו את עול העריצות. היום הזה קרב, וחשוב שהעם האיראני יידע שאנחנו איתו".

נתניהו הוסיף: "אנחנו רואים שבכל יום משטר הטרור חושף את פרצופו. משטר הטרור יורה על אזרחים, ואנחנו יורים עליהם כדי לעזור לאזרחים. הם מאיימים על כל עמי האזור. הם ירו אתמול על חלק גדול ממדינות האזור. יצאנו למלחמה כדי להרחיק את האיום הקיומי מעלינו, ומעל כל מדינות העולם".

בהצהרה לתקשורת הזרה אמר נתניהו: "זהו היום השלישי למבצע 'שאגת הארי' - המבצע שצה"ל ומדינת ישראל יצאו אליו יחד עם ידידתנו הגדולה, ארצות הברית של אמריקה, בהובלת הנשיא טראמפ - כדי לסכל איומים קיומיים על ישראל ואיומים חמורים על אמריקה ועל העולם כולו. כשאני עומד כאן, במקום שהופצץ בידי הטרוריסטים מטהרן נגד אזרחים חפים מפשע, רואים את ההבדל: הרודנים מטהרן מכוונים לאזרחים; אנחנו מכוונים לרודנים מטהרן כדי להגן על אזרחים.

"אמרתי במשך שנים שהם מאיימים לא רק על ישראל ולא רק על אמריקה. הם קוראים 'מוות לישראל, מוות לאמריקה' - זו המטרה הסופית שלהם. אך אמרתי גם שהם יפגעו במדינות שביניהן, שהם יפגעו באירופה. והם אכן עשו זאת".

"אם המשטר הזה, משטר הטרור כפי שלא נראה כמותו בעולם, ישיג נשק גרעיני ואמצעי שיגור - טילים בליסטיים, טילים בליסטיים בין-יבשתיים - הוא יאיים על האנושות כולה. לכן יצאנו להגן על עצמנו, ובכך אנו מגינים גם על רבים אחרים. ואני מבקש להודות במיוחד לידידנו הגדול ולמנהיג עולמי גדול, דונלד טראמפ, שהצטרף אלינו למאמץ החיוני הזה להציל את העולם".