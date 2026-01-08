בשירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, מעדכנים לפני זמן קצר (חמישי), כי עצרו בשבועות האחרונים קטין, בן 15, תושב הצפון, לאחר שעלה חשד כי עמד בקשר עם גורמי טרור.

בחקירתו בשב״כ ובמשטרה עלה, כי הקטין מסר שבועת אמונים לארגון המדינה האסלאמית (דעא״ש), ובנוסף נמצאו ברשותו הוראות מפורטות לייצור חגורת נפץ.

עוד עלה בחקירה, כי במסגרת קשריו עם גורמים המזוהים עם הארגון בחו״ל, נקט צעדים מעשיים על מנת להכין עצמו לביצוע פיגוע.

בנוסף, מחומר החקירה עלה עוד, כי הקטין הביע הזדהות עם פיגועי עבר נגד מדינת ישראל, לצד ייחולים להשמדתה. בנוסף, נטל חלק בשיח קיצוני נגד בני דתות אחרות, לרבות נוצרים ומוסלמים שאינם שותפים להשקפת עולמו הקיצונית והאכזרי.

על פי עדכון שב"כ, היום הסתיימה החקירה נגד הקטין, ויוגש נגדו כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז חיפה.

בדוברות המשותפת נמסר: "מאז פרוץ המלחמה, אנו עדים להתגברות רמת האיום מצד ארגון המדינה האסלאמית ותומכיו בשטחי ישראל".

עוד נמסר: "שירות הביטחון הכללי יחד עם משטרת ישראל וכלל גורמי האכיפה ימשיכו לפעול בחומרה מול כל פעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון מדינת ישראל".