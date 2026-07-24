חברת החשמל מזהירה: מסרונים מזויפים מנסים לגנוב את הכסף שלכם

חברת החשמל פרסמה היום אזהרה דחופה לציבור בעקבות גל של ניסיונות הונאה באמצעות הודעות טקסט מזויפות. בשעות האחרונות התקבלו בחברה פניות רבות מלקוחות שדיווחו על קבלת מסרונים החושדים כמתחזים להודעות רשמיות מטעם החברה.

בהודעות המזויפות נטען כי הלקוח זכאי להחזר כספי מחברת החשמל, תוך הפניה לקישור חיצוני לצורך קבלת ההחזר לכאורה. מדובר בשיטת הונאה מתוחכמת המנסה לפתות לקוחות תמימים למסור פרטים אישיים רגישים.

שיטת ההונאה: כך פועלים הנוכלים

על פי הדיווחים שהתקבלו בחברת החשמל, המסרונים המזויפים מנוסחים באופן מקצועי ונראים לכאורה כהודעות לגיטימיות. הנוכלים מנסים ליצור תחושת דחיפות אצל הנמענים, תוך הבטחה להחזר כספי שהלקוח כביכול זכאי לו.

הקישור המצורף להודעות מוביל לאתר מזויף המחקה את האתר הרשמי של חברת החשמל, ושם מתבקשים הקורבנות למסור פרטים אישיים רגישים - כולל מספרי זהות, פרטי כרטיסי אשראי וסיסמאות. מדובר בשיטת פישינג קלאסית שמטרתה גניבת מידע אישי ופיננסי.

חברת החשמל מבהירה בתוקף כי היא לעולם אינה שולחת הודעות מסוג זה, ובוודאי לא מבקשת מלקוחות למסור פרטים אישיים או פיננסיים באמצעות קישורים בהודעות טקסט.

כיצד להימנע מנפילה למלכודת

חברת החשמל קוראת לציבור להקפיד על כללי זהירות בסיסיים:

אל תלחצו על קישורים בהודעות טקסט החשודות כמגיעות מחברת החשמל

אל תמסרו פרטים אישיים - לא מספרי זהות, לא סיסמאות ולא פרטי אשראי

בדקו את המקור - הודעות אמיתיות מחברת החשמל כוללות פרטים מזהים של הלקוח ונשלחות דרך ערוצי התקשורת הרשמיים בלבד

פנו למוקד השירות - בכל מקרה של ספק, ניתן לפנות למוקד 103 או לערוצי השירות הרשמיים של החברה

יצוין כי חברת החשמל דיווחה על האירוע לגורמים הרלוונטיים במשטרה ובגופי אכיפה נוספים, ופועלת בשיתוף פעולה מלא לטיפול בתופעה ולאיתור האחראים לניסיונות ההונאה.

תופעה נפוצה בעידן הדיגיטלי

ניסיונות הונאה באמצעות מסרונים מזויפים הפכו לתופעה נפוצה בשנים האחרונות, כאשר נוכלים מתחזים לגופים שונים - חברות תקשורת, בנקים, חברות כרטיסי אשראי וגופים ממשלתיים. המטרה תמיד זהה: לגרום לקורבן למסור מידע אישי או פיננסי שיאפשר לנוכלים לבצע עבירות כלכליות.

במקרים דומים שהתרחשו בעבר, נוכלים הצליחו לגנוב סכומי כסף נכבדים מחשבונות בנק של קורבנות תמימים שנפלו למלכודת. חברת החשמל מדגישה כי היא נוקטת בכל האמצעים הדרושים להגנה על לקוחותיה, אך מזכירה שהערנות של הציבור היא קו ההגנה הראשון והחשוב ביותר.

הציבור מתבקש לדווח על כל מקרה של קבלת הודעות חשודות למוקד השירות של חברת החשמל או ישירות למשטרה, על מנת לסייע בתפיסת הנוכלים ובמניעת נזקים נוספים.