הממשלה אישרה: מקורבו של השר סמוטריץ' ימונה למנכ"ל משרד האוצר

הממשלה אישרה היום (ראשון) את מינויו של ישראל מלאכי לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר, לאחר שמועמדותו אושרה בועדת המינויים של נציבות שירות המדינה. המינוי מגיע בעקבות החלטת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' למנות את מלאכי, שכיהן בשלוש וחצי השנים האחרונות כמשנה למנכ"ל המשרד, המינוי לווה בהתנגדויות שונות.

כאמור, מלאכי נבחר על ידי סמוטריץ' לאחר שהמנכ"ל היוצא, אילן רום, הודיע על פרישתו מהתפקיד בעקבות אישור חוק התקציב בכנסת. המינוי מתבצע בתקופה רגישה עבור משרד האוצר, כאשר הכלכלה הישראלית מתמודדת עם אתגרים כלכליים וביטחוניים משמעותיים. ניסיון עשיר בעבודת הממשלה ישראל מלאכי (49) מביא עימו ניסיון עשיר בעבודת הממשלה, השלטון המקומי, המגזר השלישי, והממשקים שביניהם. למלאכי היכרות מעמיקה עם תחומי הרגולציה ועם תהליכים ממשלתיים ופרלמנטריים מורכבים, כפי שצוין בהודעת דוברות משרד האוצר. בתפקידו כמשנה למנכ"ל בשלוש וחצי השנים האחרונות, שימש מלאכי יד ימינו של המנכ"ל והוביל מטעם משרד האוצר את הליכי שיקום יישובי העוטף בדרום ואת שיקום הצפון לאחר המלחמה. כמו כן, הוא הוביל את תחומי השלטון המקומי, בשיתוף פעולה עם גורמי המקצוע במשרד וביתר משרדי הממשלה.

בעברו כיהן מלאכי כגזבר המועצה האזורית מטה בנימין, וצבר ניסיון נרחב בניהול כלכלי ובממשק עם גופי ממשלה. ההיכרות המעמיקה שלו עם משרד האוצר על אגפיו השונים צפויה לאפשר רציפות תפקודית במשרד.

סמוטריץ': "איש מקצוע מהמעלה הראשונה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסר בעקבות אישור המינוי: "ישראל מלאכי הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה. ההיכרות שלו עם עשיית המשרד תתרום לעשיית משרד האוצר כולו. יחד עם שדרת הניהול המצויינת במשרד האוצר הוא יידע להוביל את העבודה במקצועיות ובמסירות למען הצלחת מדינת ישראל ואזרחי ישראל. אני מאחל לו הצלחה רבה".

יצוין כי המינוי מגיע לאחר תהליך שכלל אישור ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה, ובין הממליצים על מלאכי נמנתה גם מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, אמי פלמור. סמוטריץ' הדגיש כי בחר במלאכי מתוך רצון לשמור על יציבות ורציפות תפקודית במשרד, תוך הסתמכות על היכרותו העמוקה של מלאכי עם עבודת המשרד ועל ניסיונו הרב.

חברת וועדת המינויים נגה קינן, בחרה שלא לתמוך במינוי והסבירה על פי הפרסום של מיכאל שמש, כי "השר לא עמד בחובת ״ייצוג הולם״ למינוי נשים, המועמד אינו מחזיק ב״כישורים המיוחדים״ הנדרשים לתפקיד, והבחירה בו נשענת בעיקר על יחסי אמון וקרבה אישית לשר - ולא על התאמה מקצועית".

כמו כן טענה קינן: "לא הוצגה הצדקה מקצועית מספקת למינוי, בעוד ששיקול הקרבה האישית קיבל משקל עודף על חשבון הכישורים הנדרשים לתפקיד". אך כאמור הנציב הרשקוביץ תמך במינוי וכמוהו עוד חברים בוועדה.